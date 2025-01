Prefeitura de Londrina libera alvará de demolição do Motel Tijolinho

Prédio histórico localizado na avenida Leste-Oeste de Londrina, o Motel Tijolinho deverá ser demolido em breve. A Prefeitura de Londrina liberou na quarta-feira (8) o alvará para colocar abaixo o imóvel , que está abandonado e se tornou um dos principais mocós da área central, reunindo muitos moradores em situação de rua e usuários de drogas.





O proprietário do imóvel, que prefere não se identificar, afirma que o excesso de burocracia e a falta de vontade do poder público acabaram emperrando a demolição do prédio. Com a autorização da Prefeitura, caberá ao dono dar prosseguimento ao processo de demolição.

Ele afirma que ainda está em fase de “estudos de projetos” e que a demora para a liberação do alvará acabou atrapalhando esse processo. “O atual prefeito foi muito sensível com a situação que é ruim para mim e para a cidade, um problema social e criminal na região”, diz o proprietário, que ressalta que os “entraves burocráticos” estavam impedindo que ele tivesse a propriedade plena do imóvel, adquirido há cerca de dois anos.





Em dezembro de 2024, ainda durante a gestão Marcelo Belinati (PP), a Prefeitura havia dito que aguardava a entrega da certidão de baixa das dívidas para liberar a demolição. Por outro lado, o atual proprietário argumenta que essa interpretação era “errônea” e evidenciou a má vontade em resolver a situação. “Quando se adquire o imóvel através de arrematação judicial, trata-se de aquisição originária, onde o valor pago em leilão é destinado aos credores”, acrescenta.

O prefeito Tiago Amaral (PSD) anunciou em suas redes sociais desta quarta-feira que a ordem de demolição estava pronta. “Isso estava na Prefeitura há algum tempo e pedimos uma força-tarefa para resolver esse emblemático ponto de drogas, que infelizmente era local de cometimento de crimes, perturbação da ordem, mas isso é coisa do passado”, disse o prefeito, adiantando que o projeto do proprietário é fazer um “belo empreendimento” no local.





