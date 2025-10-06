Prefeitura de Londrina oferta cursos gratuitos nas áreas automotiva e de estética

A Prefeitura de Londrina está com inscrições abertas para cursos gratuitos de qualificação profissional nas áreas automotiva e de estética. A formação, resultado de investimento direto da Prefeitura, faz parte da estratégia de inclusão produtiva e desenvolvimento da gestão municipal. As inscrições devem ser feitas no site da Secretaria.





Os cursos serão ministrados pelo Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial) e pelo Senai (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), instituições reconhecidas nacionalmente pela excelência na formação técnica. As vagas são limitadas e a ordem de inscrição é um dos fatores de seleção. Os trabalhadores em situação de desemprego têm prioridade. Os selecionados serão contatados pela SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) para assinatura do termo de compromisso antes do início das aulas.

O primeiro curso é de Esmaltação em Gel, voltado a quem já tem experiência em cutilagem e busca aperfeiçoar as técnicas ou ampliar o portfólio de serviços como manicure. A formação será realizada entre os dias 13 e 17 de outubro, de segunda a sexta-feira, sempre das 9h às 12h, na unidade do Senac Centro, localizada na Rua Raposo Tavares, 894. Para participar, é necessário ter pelo menos 16 anos, ensino fundamental completo até o 5º ano e comprovar experiência em cutilagem.

Já o curso de Alinhamento e Balanceamento de Rodas é ideal para quem deseja aprender uma nova profissão na área de manutenção automotiva e será ministrado pelo Senai entre os dias 17 de novembro e 3 de dezembro, com aulas às segundas e quintas-feiras, das 13h30 às 17h30, na unidade do Senai Centro, situada na Rua Belém, 894. Os interessados devem ter no mínimo 14 anos e ensino fundamental incompleto.



