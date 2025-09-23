Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
Primeiros Socorros

Prefeitura de Londrina promove Dia da Reanimação Cardiopulmonar nesta sexta

Redação Bonde com N.Com
23 set 2025 às 17:10

Compartilhar notícia

Foto: Vivian Honorato/PML
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Um procedimento de emergência que pode salvar vidas, mas que ainda é pouco conhecido pela maioria da população. Para divulgá-lo, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Núcleo de Educação em Urgência do Samu, realiza na próxima sexta-feira (26) o RCP Day, ou Dia da RCP (Reanimação Cardiopulmonar) e outras técnicas de primeiros socorros.


RCP é a sigla para Ressuscitação Cardiopulmonar, ou Reanimação Cardiorrespiratória, procedimento de emergência realizado para reverter uma parada cardiorrespiratória, mantendo a circulação sanguínea e a oxigenação dos órgãos vitais do paciente até a chegada de ajuda médica. Os médicos e enfermeiros intervencionistas garantem que essa ação é fundamental para salvar vidas.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


O evento, de alcance mundial, tem como principal objetivo treinar pessoas leigas a identificar uma parada cardiorrespiratória e iniciar o procedimento com segurança.


Para popularizar a técnica, o RCP Day londrinense promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, vai às ruas, supermercados, shoppings e terminais de ônibus da cidade. Serão uma série de atividades práticas para ensinar as pessoas a fazer a Reanimação Cardiopulmonar e com isso aumentar a chance de sobrevivência de alguém que está em situação de parada cardiorrespiratória.

Publicidade


Em Londrina, o RCP Day vai ser realizado em três terminais do transporte coletivo, cinco shoppings, seis lojas de duas redes de supermercados da cidade e locais como o Calçadão e a Avenida Saul Elkind (confira abaixo a lista completa).


A ideia, afirma a enfermeira intervencionista responsável pelo Núcleo de Educação em Urgência do Samu Regional de Londrina, Kelen de Rocco, é mostrar que a agilidade no atendimento em situações de emergência é fundamental para aumentar as chances de sobrevivência da vítima até a chegada do socorro médico. Ela diz ainda que em uma parada cardiorespiratória, cada minuto é imprescindível.

Publicidade


“É muito importante que as pessoas leigas sejam orientadas e encorajadas a iniciar a reanimação de forma precoce, para que haja um aumento da sobrevida da vítima. Os estudos demonstram que a cada um minuto que a pessoa está em parada cardiorespiratória e fica sem a massagem cardíaca, sem o sangue circular e oxigenar o corpo, o paciente perde 10% da chance de sobrevida dele”, explicou.


A enfermeira conta ainda que, até esta terça-feira (23), 242 voluntários já tinham sido capacitados para o RCP Day. Outra data importante relacionada ao tema é o 29 de setembro, o Dia Mundial do Coração, quando também se faz um alerta sobre as doenças cardiovasculares e se promove a conscientização sobre alguns hábitos de vida mais saudáveis para prevenir o problema.

Publicidade


Além da reanimação cardiopulmonar, no RCP Day também serão ensinadas técnicas de primeiros socorros para o desengasgo em adultos, crianças e bebês, entre elas a manobra de Heimlich.


“Temos acompanhado muitos casos de engasgo com vítima fatal, em que as pessoas não sabiam fazer a manobra de Heimlich ou se sentiram inseguras em realizar o procedimento ao se depararem com uma vítima engasgada. Então, nós vamos orientar e ensinar essa manobra de desengasgo, no adulto e na criança e também em bebês, em que também é bastante comum o engasgo”, afirmou.

Publicidade


Serviço:


Dia da Reanimação Cardiopulmonar

Publicidade


Data: Sexta-feira, 26 de setembro


Publicidade

Terminais de ônibus:


Central: 8h – 12h, 13h – 17h e 19h – 21h30

Acapulco: 8h – 12h e 13h – 17h

Vivi Xavier: 8h – 12h


Supermercados:


Super Mufatto Avenida JK 24h: 8h – 12h e 19h – 21h30

Super Mufatto Madre Leônia Milito: 8h – 12h, 13h – 17h e 19h – 21h30

Super Mufatto Duque de Caxias: 8h – 12h, 13h – 17h e 19h – 21h30

Super Mufatto Quintino Bocaiúva: 8h – 12h, 13h – 17h e 19h – 21h30

Viscardi Avenida JK: 8h – 12h e 19h – 21h30

Viscardi Avenida Inglaterra: 8h – 12h, 13h – 17h e 19h – 21h30


Shoppings:


Catuaí: 10h – 21h30

Londrina Norte: 10h – 21h30

Boulevard: 10h – 21h30

Aurora: 10h – 21h30

Com-Tour: 10h – 18h


Ruas e avenidas:


Calçadão (altura do Banco do Brasil): 9h – 17h

Calçadão (altura das Lojas Pernambucanas): 9h – 17h

Saul Elkind itinerante: 9h – 17h


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Logo Bonde
Foto de Perfil de / Redação Bonde com N.Com

Por Redação Bonde com N.Com.

Reanimação Cardiopulmonar Prefeitura de Londrina samu Londrina primeiros socorros Saúde
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas