Prefeitura de Londrina promove Dia da Reanimação Cardiopulmonar nesta sexta

Um procedimento de emergência que pode salvar vidas, mas que ainda é pouco conhecido pela maioria da população. Para divulgá-lo, a Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Núcleo de Educação em Urgência do Samu, realiza na próxima sexta-feira (26) o RCP Day, ou Dia da RCP (Reanimação Cardiopulmonar) e outras técnicas de primeiros socorros.





RCP é a sigla para Ressuscitação Cardiopulmonar, ou Reanimação Cardiorrespiratória, procedimento de emergência realizado para reverter uma parada cardiorrespiratória, mantendo a circulação sanguínea e a oxigenação dos órgãos vitais do paciente até a chegada de ajuda médica. Os médicos e enfermeiros intervencionistas garantem que essa ação é fundamental para salvar vidas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O evento, de alcance mundial, tem como principal objetivo treinar pessoas leigas a identificar uma parada cardiorrespiratória e iniciar o procedimento com segurança.





Para popularizar a técnica, o RCP Day londrinense promovido pela Secretaria Municipal de Saúde, vai às ruas, supermercados, shoppings e terminais de ônibus da cidade. Serão uma série de atividades práticas para ensinar as pessoas a fazer a Reanimação Cardiopulmonar e com isso aumentar a chance de sobrevivência de alguém que está em situação de parada cardiorrespiratória.

Publicidade





Em Londrina, o RCP Day vai ser realizado em três terminais do transporte coletivo, cinco shoppings, seis lojas de duas redes de supermercados da cidade e locais como o Calçadão e a Avenida Saul Elkind (confira abaixo a lista completa).





A ideia, afirma a enfermeira intervencionista responsável pelo Núcleo de Educação em Urgência do Samu Regional de Londrina, Kelen de Rocco, é mostrar que a agilidade no atendimento em situações de emergência é fundamental para aumentar as chances de sobrevivência da vítima até a chegada do socorro médico. Ela diz ainda que em uma parada cardiorespiratória, cada minuto é imprescindível.

Publicidade





“É muito importante que as pessoas leigas sejam orientadas e encorajadas a iniciar a reanimação de forma precoce, para que haja um aumento da sobrevida da vítima. Os estudos demonstram que a cada um minuto que a pessoa está em parada cardiorespiratória e fica sem a massagem cardíaca, sem o sangue circular e oxigenar o corpo, o paciente perde 10% da chance de sobrevida dele”, explicou.





A enfermeira conta ainda que, até esta terça-feira (23), 242 voluntários já tinham sido capacitados para o RCP Day. Outra data importante relacionada ao tema é o 29 de setembro, o Dia Mundial do Coração, quando também se faz um alerta sobre as doenças cardiovasculares e se promove a conscientização sobre alguns hábitos de vida mais saudáveis para prevenir o problema.

Publicidade





Além da reanimação cardiopulmonar, no RCP Day também serão ensinadas técnicas de primeiros socorros para o desengasgo em adultos, crianças e bebês, entre elas a manobra de Heimlich.





“Temos acompanhado muitos casos de engasgo com vítima fatal, em que as pessoas não sabiam fazer a manobra de Heimlich ou se sentiram inseguras em realizar o procedimento ao se depararem com uma vítima engasgada. Então, nós vamos orientar e ensinar essa manobra de desengasgo, no adulto e na criança e também em bebês, em que também é bastante comum o engasgo”, afirmou.

Publicidade





Serviço:





Dia da Reanimação Cardiopulmonar

Publicidade





Data: Sexta-feira, 26 de setembro





Publicidade

Terminais de ônibus:





Central: 8h – 12h, 13h – 17h e 19h – 21h30

Acapulco: 8h – 12h e 13h – 17h

Vivi Xavier: 8h – 12h





Supermercados:





Super Mufatto Avenida JK 24h: 8h – 12h e 19h – 21h30

Super Mufatto Madre Leônia Milito: 8h – 12h, 13h – 17h e 19h – 21h30

Super Mufatto Duque de Caxias: 8h – 12h, 13h – 17h e 19h – 21h30

Super Mufatto Quintino Bocaiúva: 8h – 12h, 13h – 17h e 19h – 21h30

Viscardi Avenida JK: 8h – 12h e 19h – 21h30

Viscardi Avenida Inglaterra: 8h – 12h, 13h – 17h e 19h – 21h30





Shoppings:





Catuaí: 10h – 21h30

Londrina Norte: 10h – 21h30

Boulevard: 10h – 21h30

Aurora: 10h – 21h30

Com-Tour: 10h – 18h





Ruas e avenidas:





Calçadão (altura do Banco do Brasil): 9h – 17h

Calçadão (altura das Lojas Pernambucanas): 9h – 17h

Saul Elkind itinerante: 9h – 17h



