Prefeitura de Londrina publica licitação para obras dos prontos atendimentos

A prefeitura publicou, na segunda-feira (9), a licitação para contratar empresas para construírem os três prontos atendimentos municipais de Londrina, nas regiões norte, sul e leste. As obras foram divididas em três lotes, com valor máximo de R$ 6,7 milhões (leste), R$ 6,4 milhões (norte) e R$ 6 milhões (sul), totalizando R$ 19,2 milhões, recurso do Governo do Estado.





O edital foi lançado quase um ano e cinco meses depois que o município anunciou a parceria com o Estado para a edificação dos prédios, que vão contemplar regiões que hoje não contam com atendimento primário funcionando 24 horas por dia. O custo para manutenção das unidades será de responsabilidade do poder público londrinense, o que inclui, por exemplo, a disponibilização e pagamento de servidores.

Publicidade

Publicidade





As empresas interessadas em participar do certame – que acontece no formato de concorrência por menor preço – tem até o dia 27 de outubro para apresentar a proposta. O prazo para término das obras, após a assinatura da ordem de serviço, é de dez meses.





Conforme a FOLHA adiantou, em setembro do ano passado, os prontos atendimentos ficarão na rua João Stringheta esquina com a avenida dos Pioneiros, no jardim São Pedro (leste); na avenida Guilherme de Almeida, ao lado do terreno da Praça da Juventude e capela mortuária, no parque Ouro Branco (sul); e no final da avenida Saul Elkind, na altura do jardim Padovani (norte), onde também será construído o novo restaurante popular.