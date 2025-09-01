Prefeitura de Londrina publica quadro de vagas com 866 oportunidades de emprego

Nesta segunda-feira (1°), a SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) de Londrina divulgou 866 vagas de emprego disponíveis. Há oportunidades para diversos setores e perfis profissionais, sendo que, para alguns cargos, não é exigida experiência prévia ou nível de escolaridade.





Dentre as oportunidades do mural de vagas, 100 são para operador de telemarketing receptivo. Para essa função, é preciso ter Ensino Médio completo, sem necessidade de experiência prévia. Com regime de trabalho em escala 6×1, há vaga para vários turnos, com remuneração de R$ 1.669,00 mais benefícios.

Há outras 75 vagas para auxiliar de limpeza. O cargo pede Ensino Fundamental completo e três meses de experiência no segmento. A escala é ofertada no modelo 6×1 ou 12×36, com salário de R$ 1.764,00.





Além dessas oportunidades, também há 40 vagas para auxiliar de logística e outras 30 para recepcionista atendente. A lista ainda inclui mais 25 oportunidades para motorista de ônibus urbano; 22 para trabalhador da cultura de milho e sorgo; 15 vagas para auxiliar de linha de produção; 10 vagas para atendente de loja; nove para repositor de mercadorias; oito para lavador de roupas e seis para pedreiro.

Nesta semana a SMTER divulgou 19 oportunidades exclusivas para PcD (Pessoas com Deficiência) ou em reabilitação, em nove funções diferentes. Deste total, 10 são destinadas para trabalhadores de serviços de limpeza, sem a necessidade de experiência prévia. A remuneração é de R$ 1.603,00 mais benefícios. Os detalhes das demais oportunidades estão disponíveis no mural de vagas.





Encaminhamento

No quadro de vagas de vagas da SMTER, são listadas todas as oportunidades e os critérios para se candidatar a cada uma delas. Caso o candidato se enquadre no perfil e queira ser atendido por WhatsApp, é preciso agendar o atendimento virtual. Os atendentes da SMTER entrarão em contato pelo número fornecido no horário e dia escolhidos.

O atendimento presencial é feito por ordem de chegada, conforme a disponibilidade máxima de atendimento do dia. A sede da Secretaria fica na rua Pernambuco, 162, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

