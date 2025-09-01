Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
confira

Prefeitura de Londrina publica quadro de vagas com 866 oportunidades de emprego

Redação Bonde com N.Com
01 set 2025 às 16:43

Compartilhar notícia

Emerson Dias/N.Com
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

Nesta segunda-feira (1°), a SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) de Londrina divulgou 866 vagas de emprego disponíveis. Há oportunidades para diversos setores e perfis profissionais, sendo que, para alguns cargos, não é exigida experiência prévia ou nível de escolaridade.

A lista completa pode ser conferida na página da SMTER, no Portal da Prefeitura.


Dentre as oportunidades do mural de vagas, 100 são para operador de telemarketing receptivo. Para essa função, é preciso ter Ensino Médio completo, sem necessidade de experiência prévia. Com regime de trabalho em escala 6×1, há vaga para vários turnos, com remuneração de R$ 1.669,00 mais benefícios.

Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade


Há outras 75 vagas para auxiliar de limpeza. O cargo pede Ensino Fundamental completo e três meses de experiência no segmento. A escala é ofertada no modelo 6×1 ou 12×36, com salário de R$ 1.764,00.


Além dessas oportunidades, também há 40 vagas para auxiliar de logística e outras 30 para recepcionista atendente. A lista ainda inclui mais 25 oportunidades para motorista de ônibus urbano; 22 para trabalhador da cultura de milho e sorgo; 15 vagas para auxiliar de linha de produção; 10 vagas para atendente de loja; nove para repositor de mercadorias; oito para lavador de roupas e seis para pedreiro.

Publicidade


Nesta semana a SMTER divulgou 19 oportunidades exclusivas para PcD (Pessoas com Deficiência) ou em reabilitação, em nove funções diferentes. Deste total, 10 são destinadas para trabalhadores de serviços de limpeza, sem a necessidade de experiência prévia. A remuneração é de R$ 1.603,00 mais benefícios. Os detalhes das demais oportunidades estão disponíveis no mural de vagas.


Encaminhamento

Publicidade


No quadro de vagas de vagas da SMTER, são listadas todas as oportunidades e os critérios para se candidatar a cada uma delas. Caso o candidato se enquadre no perfil e queira ser atendido por WhatsApp, é preciso agendar o atendimento virtual. Os atendentes da SMTER entrarão em contato pelo número fornecido no horário e dia escolhidos.

Publicidade


O atendimento presencial é feito por ordem de chegada, conforme a disponibilidade máxima de atendimento do dia. A sede da Secretaria fica na rua Pernambuco, 162, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.

Publicidade


BONDE NAS REDES SOCIAIS

Publicidade


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Trabalhador vagas de emprego em Londrina emprego Oportunidade Oportunidade de emprego
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas