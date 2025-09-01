Prefeitura de Londrina publica quadro de vagas com 866 oportunidades de emprego

Nesta segunda-feira (1°), a SMTER (Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda) de Londrina divulgou 866 vagas de emprego disponíveis. Há oportunidades para diversos setores e perfis profissionais, sendo que, para alguns cargos, não é exigida experiência prévia ou nível de escolaridade.A lista completa pode ser conferida na página da SMTER, no Portal da Prefeitura.
Dentre as oportunidades do mural de vagas, 100 são para operador de telemarketing receptivo. Para essa função, é preciso ter Ensino Médio completo, sem necessidade de experiência prévia. Com regime de trabalho em escala 6×1, há vaga para vários turnos, com remuneração de R$ 1.669,00 mais benefícios.
Há outras 75 vagas para auxiliar de limpeza. O cargo pede Ensino Fundamental completo e três meses de experiência no segmento. A escala é ofertada no modelo 6×1 ou 12×36, com salário de R$ 1.764,00.
Além dessas oportunidades, também há 40 vagas para auxiliar de logística e outras 30 para recepcionista atendente. A lista ainda inclui mais 25 oportunidades para motorista de ônibus urbano; 22 para trabalhador da cultura de milho e sorgo; 15 vagas para auxiliar de linha de produção; 10 vagas para atendente de loja; nove para repositor de mercadorias; oito para lavador de roupas e seis para pedreiro.
Nesta semana a SMTER divulgou 19 oportunidades exclusivas para PcD (Pessoas com Deficiência) ou em reabilitação, em nove funções diferentes. Deste total, 10 são destinadas para trabalhadores de serviços de limpeza, sem a necessidade de experiência prévia. A remuneração é de R$ 1.603,00 mais benefícios. Os detalhes das demais oportunidades estão disponíveis no mural de vagas.
Encaminhamento
No quadro de vagas de vagas da SMTER, são listadas todas as oportunidades e os critérios para se candidatar a cada uma delas. Caso o candidato se enquadre no perfil e queira ser atendido por WhatsApp, é preciso agendar o atendimento virtual. Os atendentes da SMTER entrarão em contato pelo número fornecido no horário e dia escolhidos.
O atendimento presencial é feito por ordem de chegada, conforme a disponibilidade máxima de atendimento do dia. A sede da Secretaria fica na rua Pernambuco, 162, e o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.
