Prefeitura de Londrina quer desativar chafariz para economizar água

O chafariz que fica na Praça Ernesto de Azevedo Souza Filho, na rotatória das avenidas Madre Leônia Milito e Ayrton Senna, na Gleba Palhano, em Londrina, pode ser desligado nos próximos dias. A solicitação foi feita pelo secretário municipal de Obras e Pavimentação, Otavio Gomes, que cita o “elevado consumo de água” como justificativa para a imediata desativação da fonte localizada na zona sul de Londrina.





O ofício foi assinado na última quinta-feira (6) e endereçado à CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), que afirmou em nota estar avaliando com seus técnicos a situação para decidir o que fazer. Ainda não há data para o desligamento do equipamento, tanto que nesta segunda-feira (10) ele estava funcionando normalmente.

Gomes também frisa, no documento, ser necessário avaliar possíveis adequações no projeto da estrutura para reduzir o consumo de água.





“Essa medida se alinha ao contingenciamento de 30% das despesas de custeio do órgão, conforme diretrizes de contenção de gastos”, justifica o secretário. Em fevereiro, devido ao rombo de R$ 300 milhões no Orçamento de 2025, os secretários foram orientados a reduzir em cerca de 30% da verba de custeio disponível em suas pastas.

Em nota, a Prefeitura afirmou que, nos últimos dois meses, foi registrado um significativo aumento no consumo de água no chafariz, “sendo que a última conta veio com valor cerca de dez vezes maior que o de costume”. O motivo dessa elevação também está sendo analisado pela Prefeitura.





A Secretaria de Obras pontuou que a água da fonte é reutilizada, mas há perdas ocasionadas principalmente pelo vento. Também há gasto com o gramado e o canteiro de flores, que precisam ser constantemente irrigados.





