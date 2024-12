Prefeitura de Londrina recebe 12 propostas para reforma do Museu de Arte

Doze empresas participaram da licitação elaborada pela prefeitura para conduzir a parte final da reforma do Museu de Arte de Londrina. O processo licitatório teve sessão pública on-line no dia 23 de dezembro, na modalidade de concorrência.





O valor máximo definido pela prefeitura para essa licitação foi de R$ 1.750.935,15, com R$ 1.027.000,00 proveniente de recursos da Lei Aldir Blanc; R$ 420.000,00 oriundos do Ministério do Turismo, através de uma emenda do deputado federal Nelsinho Padovani (União); e R$ 323.935,15 obtidos por recursos próprios do município.

Com as 12 propostas das empresas interessadas em assumir a execução pela reforma, agora a equipe da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação analisa a regularidade documental das entidades, averiguando se cumprem os requisitos estabelecidos na licitação. Uma vez que as obras serão feitas em um patrimônio tombado, a empresa selecionada também necessita demonstrar experiência com obras históricas.





A sessão referente ao recebimento das propostas da licitação tratou-se de uma concorrência pública eletrônica, realizada no sistema do compras.gov.br do Governo Federal.





“Além do preço, a Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação avalia a qualificação técnica da empresa. Se ela tem experiência na área, se possui acervo compatível com a obra licitada”, explicou a secretária de Gestão Pública, Juliana Rodrigues.