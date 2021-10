Prefeitura de Londrina reforça fiscalização na rua Paranaguá a partir deste fim de semana

Como forma de impedir a aglomeração de pessoas e atos irregulares na rua Paranaguá, alvo constante de reclamações na região central, a Prefeitura de Londrina promete realizar novas ações para intensificar a fiscalização nessa área já a partir deste fim de semana. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (8), em reunião conduzida pelo secretário municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia, Marcelo Canhada, com a participação de representantes das secretarias e órgãos envolvidos, além da vereadora Jessicão, atual presidente da Comissão de Política Urbana e Meio Ambiente da Câmara Municipal, e do vereador Chavão.

As operações abrangem, inicialmente, a fiscalização de trânsito e da lei seca municipal pela GM (Guarda Municipal) e CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), neste final de semana e no período de feriado prolongado de 12 de outubro. As equipes estarão no local no período noturno para monitorar a região e realizar as intervenções necessárias. Segundo o município, o objetivo é coibir atos irregulares que desrespeitam as legislações vigentes, incluindo as medidas de prevenção e combate à pandemia, o consumo indevido de bebida alcoólica e a perturbação do sossego dos moradores daquela região.

Na semana que vem, quarta (13) e quinta-feira (14), outra medida aplicada será o trabalho de fiscalização administrativa em 16 estabelecimentos da abrangência da rua Paranaguá, locais que comercializam bebidas alcoólicas e são focos recorrentes de grande concentração de pessoas. Essa verificação envolve as secretarias municipais de Fazenda, Obras e Pavimentação, e do Ambiente, além da Vigilância Sanitária. Após as ações, serão feitos balanços e discussões acerca dos resultados, e novas atividades similares poderão ou não ser realizadas naquela área.





Além disso, a partir da próxima semana serão realizados por um mês, às quintas e sextas-feiras, e eventualmente aos sábados, trabalhos de acompanhamento da movimentação na Paranaguá por meio da estratégia de Aifu (Ação Integrada de Fiscalização Urbana).

Segundo o chefe de gabinete da secretaria municipal de Defesa Social, Ângelo Matos, inspetor-geral da Guarda Municipal, as operações integradas são aplicadas nos dias de maior movimentação e com maior volume de reclamações. “Desde que os decretos foram flexibilizados, muitas pessoas se empolgaram e rapidamente voltaram a frequentar bares e restaurantes, criando aglomerações desnecessárias e descuidando dos cuidados com a saúde. Da mesma forma, muitos estabelecimentos estão funcionando irregularmente, sem as medidas básicas sanitárias, de distanciamento, e precisamos atender à legislação cumpri-la”, afirmou. (Com informações do N.Com)