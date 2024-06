Prefeitura de Londrina vai ao TJPR contra suspensão de concurso público

A Prefeitura de Londrina recorreu ao TJPR (Tribunal de Justiça do Paraná) contra suspensão de concurso público. O agravo de instrumento com pedido de urgência é de quinta-feira (6), assinado pelo procurador jurídico do município, Sérgio Corrêa.





Na tarde de quarta-feira (5), a prefeitura informou que foi notificada sobre a decisão em caráter liminar, proferida pela 1ª Vara de Fazenda Pública, a respeito de um questionamento feito contra o resultado de uma questão da prova objetiva do cargo de Técnico de Gestão Pública , constante no Edital 23/2024, que foi organizado pela Fundatec.



Segundo a assessoria jurídica do município, houve o deferimento do pedido de liminar, reconhecendo a nulidade de apenas uma questão da prova. A decisão atendeu a um pedido de três candidatos que contestaram na Justiça a questão 45 da prova, que tratou de receitas das arrecadações municipal. O conteúdo não estaria descrito no edital.







No pedido ao TJPR, a prefeitura requer que seja suspensa essa decisão. o quepermite que a Administração

prossiga nas demais fases do concurso e evite-se prejuízo ao interesse público.





E, sucessivamente, requer que "seja concedida medida liminar menos gravosa, como a atribuição da pontuação pretendida apenas aos impetrantes, sem a suspensão do certame".