Prefeitura fará mutirão para plantar mudas às margens do córrego Carambeí em Londrina

A prefeitura de Londrina promoverá a limpeza e o plantio de mudas de árvores nativas nas proximidades do córrego Carambeí, entre a rua Adolfo Bezerra de Menezes e a avenida das Américas, Centro do município. A iniciativa, pensada em comemoração ao Dia Mundial da Água, está programada para sexta-feira (21), das 08h30 às 10h.





Durante a atividade, além de contribuir para o reflorestamento da área próxima ao córrego, voluntários e equipes da SEMA (Secretaria Municipal do Ambiente) e CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) vão recolher todo tipo de resíduo descartado irregularmente na região. Para participar do mutirão, é preciso levar um par de luvas, além de estar vestido com roupas confortáveis e calçados seguros. Outra recomendação é usar repelente e protetor solar e levar uma garrafa com água.

O secretário municipal do Ambiente, Gilmar Domingues Pereira, explicou que a ação faz parte do compromisso da Prefeitura de Londrina com a sustentabilidade e o engajamento da sociedade.





“A ação representa uma excelente oportunidade para estreitarmos laços entre a SEMA e a comunidade, unindo esforços na preservação do nosso meio ambiente. Optamos pelo Córrego Carambeí, pois suas águas desaguam no Parque Arthur Thomas. É fundamental mobilizarmos a comunidade para que possamos, juntos, construir um ambiente mais saudável e sustentável”, avaliou Pereira.

Para Lidiani Isidoro, assessora de Educação Ambiental da Sema, ao sensibilizar a população local sobre a necessidade de preservar os recursos hídricos, a iniciativa também incentiva o cuidado com o bairro e toda a cidade.





“É fundamental que a comunidade se envolva em ações práticas. Isso não apenas promove uma reconexão com o meio ambiente, mas também incentiva o cuidado e a proteção não apenas do nosso bairro, mas de toda a nossa cidade”, explicou a assessora da Sema.