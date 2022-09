Prefeitura fecha nesta quarta em Londrnia; prontos-socorros, GM e Acesf funcionam

A Prefeitura de Londrina informa como se dará o funcionamento dos serviços municipais durante a quarta-feira (7), data em que é celebrada a Independência do Brasil. Não haverá expediente na sede da administração e secretarias municipais, bem como nos demais órgãos e autarquias, como o Procon-LD, Caapsml e CMTU. Somente os serviços essenciais, como de saúde, fiscalização e defesa social estarão funcionando.





Defesa Social – O trabalho operacional da Guarda Municipal (GM) de Londrina funcionará normalmente. A equipe continuará fazendo o patrulhamento das áreas públicas, espaços de lazer, parques, praças, lagos, pistas de caminhada, ciclovias, academias ao ar livre e demais espaços similares.

Todos estes serviços operacionais da GM funcionam 24 horas por dia e a comunidade pode fazer denúncias e registrar ocorrências junto ao órgão, por meio dos telefones 153 (Guarda Municipal) e 199 (Defesa Civil), assim como pelo aplicativo 153 Cidadão.





Acesf – O atendimento a funerais da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) segue normalmente, todos os dias da semana, incluindo feriados, sábados e domingos. Somente a equipe administrativa não terá expediente no feriado.

Políticas para as Mulheres – A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres (SMPM) estará fechada durante o feriado, com exceção do plantão do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (CAM), que funciona 24 horas, na Avenida Santos Dumont, 408.





As mulheres que tenham sofrido ameaças de morte relacionadas à violência doméstica e familiar, durante esse período, e que não possuam outro local para abrigo, devem se dirigir à Central de Flagrantes do 2º Distrito Policial (DP), que fica na Avenida Santos Dumont, 422. A equipe do 2º DP fará o contato com os técnicos do CAM, para o encaminhamento das vítimas.

Assistência Social – O Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) funcionará no feriado, das 9h às 15h, pelo telefone (43) 99991-4568. Os Conselhos Tutelares, de todas as regiões de Londrina, atenderão em plantão de 24 horas. É possível contatá-los por meio do telefone (43) 99991-6752.

Restaurante Popular – O Restaurante Popular estará fechado no feriado e volta a atender na quinta-feira (8). O local funciona de segunda a sexta, das 11h às 14h, na Rua Professor João Cândido, 14, ao lado do Terminal Urbano Central.

Parque Arthur Thomas – A Unidade de Conservação Municipal Parque Arthur Thomas funciona nos feriados e finais de semana para o público em geral. A entrada do parque fica na Rua da Natureza, 155, no Jardim Piza. O horário de funcionamento é terça a domingo, das 8h às 17h.





Trabalho, Emprego e Renda – A Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda (SMTER) está com todos os serviços disponíveis pela internet, inclusive para acesso no feriado. O atendimento presencial retoma normalmente dia seguinte ao feriado, por meio de agendamento pelo site www.londrina.pr.gov.br/trabalho. A SMTER funciona das 8h às 14h e a agenda semanal é aberta todas as quintas-feiras, às 8h.

Procon – O Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor de Londrina (Procon-LD) estará fechado no feriado. Cidadãos que precisem de informações ou que desejem fazer uma denúncia ou reclamação podem enviar um e-mail para [email protected]





Fazenda – A Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda também fechará no feriado. O atendimento presencial retorna normalmente na quinta-feira (8), a partir das 9h, sendo necessário agendar com antecedência pelo Portal da Prefeitura. Todos os dias, inclusive nos feriados e finais de semana, estão disponíveis os sistemas eletrônicos para adesão ao Profis 2022. O acesso também pode ser feito no Portal da Prefeitura, para consulta das dívidas, parcelamento ou emissão de boletos para pagamento à vista.

Em caso de dúvidas, o contribuinte pode entrar em contato nos dias úteis pelo telefone (43) 3372-4424 (WhatsApp) ou e-mail [email protected]gov.br.





Cultura – As bibliotecas públicas municipais estarão fechadas no feriado. A Biblioteca Pública Municipal Pedro Viriato Parigot de Souza não está abrindo devido à execução de reforma interna. As demais retomam o atendimento no dia seguinte ao feriado. A Biblioteca Eugênia Monfranati, situada na região sul, atende de segunda a sexta, das 8 às 17h. A Biblioteca Infantil, das 8h às 18h, também durante a semana, as bibliotecas Padre Adelino de Carli e do Centro de Esportes Unificados (CEU), das 8h às 14h, e a Lupércio Luppi das 8h às 18h.

Saúde – As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Sabará e do Jardim do Sol, assim como o Pronto Atendimento Infantil (PAI) estarão funcionando 24 horas por dia. O atendimento também ocorrerá normalmente no plantão do CAPS III, Maternidade Municipal Lucilla Balallai e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU). O Pronto Atendimento (PA) do Jardim Maria Cecília (18h) abrirá das 7h à 1h, enquanto o PA do União da Vitória (16h) atenderá das 7h às 23h.





Ficarão fechados o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Policlínica Municipal, o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) I e o CAPS AD e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).





CMTU – Durante o feriado da Independência, os ônibus do transporte coletivo circularão com as tabelas de domingo.





Os agentes de trânsito atuarão na fiscalização e monitoramento do tráfego nas imediações do desfile de Sete de Setembro, na avenida Leste-Oeste. Também realizarão o acompanhamento e monitoramento de uma mobilização de motociclistas e uma manifestação marcadas para a mesma data.





Feiras – As feiras livres, feiras da lua e feiras gastronômicas terão funcionamento facultativo.





Limpeza Urbana – Os serviços de remoção de entulhos, varrição e lavagem de calçadas, entre outros, serão suspensos no feriado e voltarão à normalidade na quinta-feira (8). Já os trabalhos de capina e roçagem do mato serão executados sem alterações.





Permanecerão fechados para o recebimento de resíduos os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) dos bairros Nova Conquista e Vista Bela, reabrindo na quinta-feira (8), a partir das 8h. A coleta do lixo será feita regularmente, percorrendo os locais já atendidos às quartas-feiras.





O recolhimento do material reciclável será feito de acordo com a escala de cada cooperativa. Enquanto Ecorecin, Coocepeve e Cooperoeste adiantarão a coleta para a terça-feira (6), a Cooper Refum, Coopernorth, Cooper Região e Cooper Mudança compensarão o serviço do dia parado na quinta-feira (8).





Para conhecer a cooperativa responsável por cada área no município, o morador pode acessar o endereço www.cmtu.londrina.pr.gov.br, e clicar na opção “Mapa da Coleta Seletiva”.





Atendimento – Os setores administrativos e de atendimento ao público da Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU) estarão abertos até as 17h de terça-feira (6), retornando ao expediente regular na quinta (8), a partir das 8h.





O Terminal Rodoviário de Londrina (TRL) terá o serviço normal das equipes operacionais, com recesso apenas das atividades administrativas.