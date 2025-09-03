Prefeitura fortalece atendimento da equipe de saúde da UBS do Jardim do Sol

A Prefeitura de Londrina, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), fortaleceu a equipe da Unidade Básica de Saúde (UBS) do Jardim do Sol (Zona Oeste) para procura direta de consulta médica, sem agendamento, voltada aos casos menos complexos classificados como azul (simples sem risco ou gravidade conforme classificação de risco). A UBS atende de segunda a sexta, das 7h às 19h, na Rua Via Láctea, 877.





A medida visa dar retaguarda para a população do território de abrangência da UBS, devido à suspensão dos atendimentos na Unidade de Pronto Atendimento Maria Angélica Castoldo (UPA Centro-Oeste) para reforma.

Foram inseridos, na UBS, um médico, um enfermeiro e um auxiliar de enfermagem por período, contabilizado das 7h às 13h e das 13h às 19h. A equipe de rotina da unidade permanece intacta e todos os serviços da unidade estão sendo ofertados normalmente.





O reforço na equipe iniciou na semana passada, no dia 25 de agosto. Desde então, foram atendidos 106 pacientes ao todo, até ontem (2). A assessora técnica da Atenção Primaria em Saúde, Vera Lúcia Roncarati, explicou que a UBS foi acrescida do plantão, temporariamente, para atender a demanda local devido à reforma da UPA Centro-Oeste.

Casos menos complexos, como viroses, dores crônicas e estado febril sem alterações, por exemplo, podem ser atendidos na UBS do Jardim do Sol. Nos casos de maior complexidade, os pacientes serão encaminhados para a UPA Centro.





Reforço dos atendimentos em outras unidades

A UPA Centro-Oeste foi reaberta em novo endereço, agora chamada de UPA Centro, na Rua Senador Souza Naves, 1.681, (esquina com a Avenida Bandeirantes), onde funcionava o antigo Hospital Mater Dei. Ela permanece aberta 24h por dia.

Para ampliar a assistência em saúde, além da UBS do Jardim do Sol, também foram reforçados os atendimentos em outras unidades da rede municipal: UPA Sabará e o Pronto Atendimento (PA) do Jardim Leonor.





Na UPA Sabará, que fica na Avenida Arthur Thomas, 1.390, o funcionamento é 24h por dia, todos os dias da semana. Atualmente, a UPA Sabará dispõe de escala com oito clínicos-gerais, das 7h até 1h, e quatro clínicos-gerais, das 1h às 7h. Para atendimentos de ortopedia há um profissional nas 24h do dia.

O PA do Jardim Leonor, localizado na Rua Aroeira, 284, passou a ter cinco médicos clínicos-gerais, das 7h até 1h, e três clínicos-gerais, das 1h até às 7h. Essa unidade também atende crianças menores de 12 anos pela Rede Carinho, com atendimento pediátrico das 7h da manhã até 1 da madrugada.





