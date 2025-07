Prefeitura manterá totens da Guarda Municipal por mais seis meses em Londrina

A Prefeitura de Londrina prorrogou por mais seis meses o contrato com a Helper Tecnologia, empresa responsável por alugar e manter os dez totens de segurança da GM (Guarda Municipal) localizados em áreas estratégicas da cidade, que objetivam prevenir e inibir ações criminosas. O acordo findou no mês passado.





Em abril deste ano, a Secretaria Municipal de Defesa Social e a CTD (Companhia de Tecnologia e Desenvolvimento) anunciaram que pretendiam desativar temporariamente os 12 totens, instalados em 2023, para trocá-los por equipamentos com melhor custo-benefício e otimizar recursos do município, levando mais economia aos cofres públicos. Anualmente, os dispositivos custavam cerca de R$ 2,4 milhões à Defesa Social, pagos à terceirizada contratada para oferecer o serviço.





Dois totens foram desativados e removidos, sendo o que ficava em frente ao Ginásio de Esportes Moringão (região central) e o localizado no Espaço CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados), no Jardim Santa Rita, zona oeste. A escolha dos dois foi por conta do pequeno resultado de atendimento ao público, informou a Prefeitura na época.

CIDADE INTELIGENTE





O objetivo da Prefeitura com a prorrogação do contrato é avançar no projeto de Cidades Inteligentes, “integrando todas as secretarias e empresas municipais para ampliar o uso de tecnologia não só para segurança, mas também para zeladoria e preservação dos espaços públicos, tornando a cidade mais agradável para se viver”, informou a Londrina Iluminação, em nota. Além da empresa, o planejamento tem execução em conjunto da CTD e CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização).





As soluções previstas incluem os totens de segurança, chamados agora pela prefeitura de postes inteligentes, câmeras de videomonitoramento com Inteligência Artificial, melhoria de processos e sistemas integrados de atendimento ao cidadão, em testes pelo município.

A Helper Tecnologia vai seguir oferecendo o aluguel e manutenção dos equipamentos pelo próximo semestre, porém, sem custo para a administração. No período, o reconhecimento facial já ofertado deverá ser aprimorado, com mais qualidade na captação. Também é prometido maior amplitude e nitidez nas imagens de veículos e suas placas, um Sistema de Análise Forense, para análise e busca inteligente, e integração com a base de dados do governo, mediante convênio por parte da administração pública. Os dispositivos já possuem conexão direta à Central de Videomonitoramento da GM, seis câmeras e Botão de Emergência, que pode ser acionado pela população para chamar a Guarda.





Conforme a nota, a decisão considerou o atual cenário financeiro da Prefeitura, permitindo que a gestão “conheça de perto as funcionalidades dos equipamentos, avalie os resultados obtidos e teste os novos recursos oferecidos pela empresa”. Disse ainda que as ferramentas avaliadas passarão por análise de um time de especialistas, que irá verificar a eficiência e impacto na vida dos munícipes para a formalização de um novo contrato posteriormente.

“Após a validação técnica, as soluções comprovadamente eficazes serão incluídas em um processo licitatório transparente para implantação definitiva no projeto de Cidades Inteligentes”, pontuou.





Com a prorrogação do contrato e isenção dos custos à Prefeitura, a Helper Tecnologia "espera que a nova gestão municipal avalie os resultados da tecnologia e considere a formalização de um novo contrato definitivo, respeitando a exclusividade da empresa e da Carta Patente existente conforme amplamente reconhecido a unicidade da tecnologia e sua exclusividade".