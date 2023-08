Prefeitura promove plantão de atendimento do Profis neste sábado em Londrina

Neste último sábado (26) de agosto, os contribuintes de Londrina terão mais uma oportunidade presencial para aderir ao Programa de Regularização Fiscal (Profis 2023) e renegociar seus débitos junto ao Município. Das 9h às 15h, a Prefeitura faz mais um plantão de atendimento especialmente voltado para essa finalidade, na Praça de Atendimento da Fazenda. O espaço fica localizado no saguão térreo da sede da avenida Duque de Caxias, 635, Centro Cívico.





A ação facilita o acesso ao Profis 2023 para todas as pessoas que precisam ou preferem o suporte presencial, encontrando dificuldades de acesso à internet ou para se deslocar até o prédio municipal entre segunda e sexta-feira. Será possível aproveitar o desconto ainda vigente de 90% nos juros e na multa para pagamentos de débitos à vista. Essa vantagem é disponibilizada durante todo o mês de agosto, valendo até o dia 31, próxima quinta-feira.

Publicidade

Publicidade





No total, foram abertas 200 vagas para este plantão e os interessados em garantir a participação devem realizar o agendamento previamente no Portal da Prefeitura, podendo também entrar em contato por telefone, no número (43) 3372-4424.





Pelo Profis 2023, é possível renegociar dívidas diversas como IPTU, ISS e IBTI, bem como taxas e multas referentes a secretarias e órgãos municipais, incluindo a Sema e a Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização (CMTU), entre outros. A adesão é válida para débitos inscritos ou não em dívida ativa.





O programa disponibiliza um leque de condições facilitadas de pagamento. Fora o desconto de 90% à vista, em agosto os contribuintes podem parcelar as dívidas existentes com desconto de 80% nos juros e multa, quando o pagamento for feito em cinco parcelas. Já quem deseja ampliar a quantidade de parcelas pode aderir ao Profis com 50% de desconto, optando por pagar em 17 parcelas.





A qualquer momento, 24 horas por dia, o sistema Profis Online pode ser acessado para as adesões. E a Praça de Atendimento da Prefeitura também presta este serviço, mediante agendamento prévio, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.