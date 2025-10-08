Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
uso de áreas limítrofes

Prefeitura quer mudar lei para permitir ampliação de cemitérios de Londrina

Douglas Kuspiosz - Grupo Folha
08 out 2025 às 17:56

Compartilhar notícia

Foto: Roberto Custódio
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

A Prefeitura de Londrina encaminhou à CML (Câmara Municipal de Londrina) um projeto de lei que autoriza a construção e ampliação de cemitérios em terrenos limítrofes aos já existentes. Atualmente, o município conta com cinco cemitérios na área urbana e outros oito nos distritos, com cerca de 34 mil jazigos construídos.


Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade

O PL 312/2025 propõe alterar uma lei aprovada no ano passado que, na avaliação da gestão Tiago Amaral (PSD), restringiu as possibilidades de expansão. A redação original determina que “os cemitérios poderão ser implantados nos zoneamentos onde a atividade é permitida, observado o sistema viário do entorno e as diretrizes ambientais”.


Pelo projeto enviado à Câmara, a ideia é que os cemitérios possam ser implementados e ampliados onde o zoneamento permite e em "áreas limítrofes aos cemitérios existentes, observado o sistema viário do entorno e as diretrizes ambientais”.

Publicidade


Poucos jazigos disponíveis 


A principal preocupação da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina) está concentrada nos cinco cemitérios urbanos, que têm pouquíssimos jazigos disponíveis. Segundo a autarquia, um movimento recente foi a aquisição de cerca de 100 vagas devolvidas pelos concessionários ao município. Já nos cemitérios de Maravilha, Lerroville e Paiquerê, há mais de mil vagas.

Publicidade


De acordo com o superintendente da Acesf, Péricles Deliberador, o objetivo é permitir a construção de jazigos verticais, ocupando menos espaço e ampliando a capacidade de atendimento. 


“Temos vagas em alguns distritos, mas nos cemitérios urbanos o espaço é cada vez menor. Isso vem de muitos anos. Estamos tentando solucionar com essa alteração legislativa”, afirma Deliberador, estimando que a medida pode amenizar a falta de vagas por até dez anos. “Precisamos encontrar áreas para verticalizar e aumentar a capacidade de atendimento para a sociedade.”

Publicidade


Na justificativa do projeto, o Executivo argumenta que a medida é necessária para “assegurar a continuidade da prestação desse serviço público essencial, de forma planejada e em conformidade com o Plano Diretor”.


Publicidade

“Esse projeto é para que possamos devolver à Acesf a condição de construir jazigos em áreas limítrofes aos cemitérios já existentes”, conclui o superintendente.


Tramitação

Publicidade


Os vereadores votam nesta quinta-feira (9) a admissibilidade de tramitação do PL 312/2025, já que ele altera uma lei complementar vinculada ao Plano Diretor pelo seu tema.


Conforme a LOM (Lei Orgânica do Município), projetos referentes a Códigos, Estatutos, Planos ou emendas à LOM devem ser encaminhados à Câmara pelo menos 90 dias antes do recesso parlamentar. Caso contrário, só poderão tramitar com a aprovação de dois terços dos vereadores. O recesso do Legislativo londrinense começa em 21 de dezembro.

Cadastre-se em nossa newsletter


Se a admissibilidade for aprovada, o projeto seguirá para análise do CMPGT (Conselho Municipal de Planejamento e Gestão Territorial) e, posteriormente, das comissões de Justiça e de Política Urbana.


Política Projeto de Lei cemitério cemitérios Acesf Acesf de Londrina Prefeitura de Londrina Câmara Municipal de Londrina
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas