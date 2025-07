Prefeitura reduz consumo de água e gastos com fonte na zona sul de Londrina

Uma fonte de água desregulada que havia gerado aumento significativo do consumo mensal, até janeiro de 2025, foi consertada pela Prefeitura de Londrina, trazendo economia de gastos. O equipamento, localizado na rotatória entre as avenidas Ayrton Senna e Madre Leônia Milito, zona sul, apresentou problemas estruturais e, com isso, houve um desperdício elevado durante alguns meses, entre 2024 e o começo deste ano. Depois de passar por manutenção, o chafariz voltou a funcionar normalmente, com redução considerável dos gastos nos últimos três meses.





O pico máximo de consumo foi registrado em janeiro de 2025, quando a conta apontou 3.167 m³ de água gasta, muito superior à média dos 12 meses anteriores, que ficou em 760m³. Por esse motivo, a despesa em janeiro subiu consideravelmente, de R$6 mil para R$35 mil.

Já nos últimos três meses – abril, maio e junho de 2025 – o consumo médio mensal ficou em, aproximadamente, 110m³, com custo de cerca de R$635 por conta. As informações foram repassadas pelo setor financeiro da SMOP (Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação), que faz o pagamento da fatura de água do chafariz.





Caso o custo mensal permaneça nessa faixa, o montante pago ao final de 2025, considerando as faturas após o conserto da fonte, irá perfazer R$5,7 mil. O gasto total, nos 12 meses de 2024, foi de R$58 mil, aproximadamente.

Em março de 2025, a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização), responsável pela manutenção do equipamento, detectou um problema elétrico na bomba hidráulica da fonte, que ficou desligada por um breve período para que a situação fosse solucionada. De acordo com a gerência de Limpeza Urbana do órgão, após os reparos feitos não houve quaisquer problemas ou necessidade de reajustes.





A água vertida pela fonte da rotatória entre as avenidas Ayrton Senna e Madre Leônia Milito é reutilizada, com o equipamento funcionando por um sistema de retroalimentação, em fluxo de subida e descida. Perdas ocasionais de água acontecem por conta de desvios pelos ventos ou jatos acima da altura adequada.





A redução das despesas com este chafariz está alinhada com as medidas de contingenciamento da Prefeitura de Londrina, de 30% dos gastos da Administração Municipal, seguindo as diretrizes de contenção estabelecidas pela gestão do prefeito Tiago Amaral.