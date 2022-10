Prefeitura transfere atividades do Terminal Acapulco para estrutura provisória

Pouco mais de um mês e meio após o início da reconstrução do Terminal Acapulco, finalmente o terminal provisório que abrigará os usuários durante as obras iniciou as atividades nesta terça-feira (18), às 15h30. A estrutura está na avenida Chepli Tanus Daher, entre as ruas Maria Vidal da Silva e a Joana de Lourdes Nardo Gomes, totalizando cerca de 250 metros de extensão.





Serão promovidas revitalizações no sistema de drenagem, instalações elétricas e pavimentação, assim como está sendo feito no terminal do Ouro Verde, na zona norte. A previsão é de que a estrutura provisória funcione por 11 meses, ou até o fim da obra e o custo total deve ser de R$ 16,6 milhões .

Segundo o Secretário Municipal de Planejamento, Marcelo Canhada, o investimento é um grande esforço que o poder público está fazendo para incentivar as pessoas a utilizarem o transporte coletivo. “Uma das questões que tem a ver com o retorno do londrinense ao transporte coletivo é a questão da infraestrutura de nossos terminais. Já reconstruímos dois terminais, o do Vivi Xavier e o do Milton Gavetti e neste momento, com esta entrega do terminal provisório, vamos dar um salto quantitativo na reconstrução do terminal do Acapulco da mesma forma que ocorreu no Terminal do Outro Verde.”





A partir de agora, disse o secretario, será possível demolir o terminal estava funcionando até recentemente. “Evidentemente que tinha que compatibilizar o canteiro de obras com o terminal funcionando. Agora está tudo liberado para a construtora conduzir a obra e poder trabalhar com tranquilidade para cumprir o cronograma da obra.”







“A partir de hoje vamos começar a demolir o terminal antigo. Não é uma reforma ou ampliação. É um terminal novo, em um terreno de 8,5 mil m². Estou satisfeito com a obra e esta empresa aparentemente é organizada, mas tem muita água para rolar. O que cabe ao poder público não tem faltado, que é vontade de trabalhar, fiscalizar, pegar no pé para que Londrina ganhe estas e muitas outras obras.”





