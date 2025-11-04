Pesquisar

'Não havia nada impróprio'

Presidente da Cohab Londrina se defende após ser acusado de ver 'nudes' na Câmara

Bruno Souza - Redação Bonde
04 nov 2025 às 15:01

Reprodução
O presidente da Cohab (Companhia de Habitação) em Londrina, Luciano Godoi, está sendo acusado por participantes da última audiência pública, ocorrida nesta segunda-feira (3) na Câmara dos Vereadores de Londrina, de ver "nudes" em seu celular enquanto aguardava o início da sessão. No vídeo que a reportagem teve acesso, Godoi aparece olhando fotos em uma rede social, porém não é possível afirmar que se tratava de uma pessoa nua nas imagens. Em entrevista ao Portal Bonde, ele negou todas as acusações.

Segundo o presidente da Cohab, "não havia nada impróprio e nem vídeos pornográficos em seu celular". Ele explica que consumia conteúdos relacionados a exercícios físicos no instante do registro.

"Antes da abertura da sessão, eu estava preparando meu treino e meditação e fui explorar os conteúdos. Vieram imagens, mas ninguém nu, nem nada. O assunto era academia e meditação", diz, alegando que estava na aba "explorar" do Instagram. Ele afirma que a sessão ainda não havia começado, porém, ao fundo, é possível ouvir uma mulher discursando e, em seguida, sendo aplaudida pelos presentes.

Godoi ressalta que irá procurar profissionais para fazer uma perícia especializada nas redes sociais e que tomará as "providências cabíveis", a fim de que a "informação falsa" que circula na internet seja retirada do ar.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Londrina, que completou as falas do presidente da Cohab por meio de uma nota de esclarecimento. Ela pode ser lida na íntegra abaixo:

"Em relação às imagens divulgadas em redes sociais sobre o suposto consumo de conteúdo inadequado por mim, esclareço que se trata de mais uma tentativa leviana de criar mentiras e factoides. Sou um cidadão comprometido com o meu trabalho e com os compromissos que assumo como homem público. Minha vida profissional sempre foi pautada pela ética. 

Nesse sentido, estou com a consciência tranquila e me coloco à disposição, inclusive, para que seja realizada uma perícia no meu telefone celular para dirimir quaisquer dúvidas. Informo ainda que tentativas de manchar minha imagem pública e o trabalho que vem sendo realizado pela Cohab Londrina (quase quatro mil moradias populares viabilizadas em apenas 10 meses), serão enfrentadas com o rigor da lei e o devido processo judicial."

Veja o registro do momento:

