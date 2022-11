Previsão do tempo: fim de semana será de chuva e calor em Londrina

Após um período ensolarado, Londrina voltará a ter um fim de semana chuvoso. A previsão do IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) é de que chova em pontos isolados, com pouca intensidade, durante a sexta-feira (11), sábado (12) e domingo (13). Já para segunda-feira (14), são esparados 30 mm (milímetros).







O instituto explica que a elevação da temperatura foi ocasionada pela chegada de uma massa de ar quente e úmida, vinda do Centro-Oeste do país. Já a chuva vem de um sistema de baixa pressão, originário da Argentina, que avança pelo Oeste do estado e deve chegar a Londrina já nesta sexta-feira (11).

Publicidade

Publicidade





Com média estimada de 30ºC, a temperatura deve se manter elevada mesmo com a chuva, o que aumenta os riscos de temporal, com possibilidade de raios, devido à combinação de calor, chuva e o sistema de baixa pressão.







O sol deve voltar a aparecer somente a partir de terça-feira (15), quando o sistema de baixa pressão já terá passado pela região de Londrina.







*Sob supervisão de Fernanda Circhia