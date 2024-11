Previsão do tempo: segunda-feira será de Sol e calor em Londrina e na região

Nesta segunda-feira (25), o dia será de Sol e calor em Londrina e nas cidades próximas, conforme aponta o Simepar (Sistema Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).





O tempo fica estável durante o dia na maioria das regiões paranaenses. O Sol predomina com temperaturas em rápida elevação e faz calor durante a tarde, com os termômetros chegando aos 33°C.





Na t erça-feira (26), o tempo segue estável e com calor na região. A baixa umidade relativa do ar também contribui para o aumento do risco de queimadas. Já às temperaturas seguem bastante altas durante a tarde.





A temperatura mínima registrada nesta segunda-feira em Londrina foi de 16°C.