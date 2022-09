Primavera do Museus traz exposições, palestras e show musical para Londrina

Londrina participa da "16ª Primavera dos Museus - Independências e museus: outros 200, outras histórias'', evento que visa divulgar e valorizar os museus brasileiros, incentivando a visitação dos dos espaços pela sociedade.

Nesta edição, a temporada nacional será realizada até 25 de setembro juntamente com as comemorações da Independência do Brasil, que completaram 200 anos. Serão apresentadas exposições, palestras, roda de conversa, show musical, feira e ação educativa.

A Primavera dos Museus é um programa do Instituto Brasileiro de Museus - IBRAM, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo.

Em nossa região, a programação local está sendo desenvolvida pela SMS (Secretaria Municipal de Cultura), Museu de Arte de Londrina, Museu Histórico de Londrina Padre Carlos Weiss, Núcleo de Documentação e Pesquisa Histórica, UEL (Universidade Estadual de Londrina) e Sesc Londrina Cadeião Cultural.

