Processo contra juíza de Londrina é suspendido por ministra do CNJ

A corregedora nacional de Justiça, ministra Maria Thereza de Assis Moura, suspendeu por até três meses o procedimento aberto no CNJ (Conselho Nacional de Justiça) contra a juíza Isabele Papafanurakis Ferreira Noronha, de Londrina, pela participação por manifestações antidemocráticas de 7 de setembro do ano passado em apoio ao presidente Jair Bolsonaro (PL). A decisão é do dia 24 de maio.

A ministra interrompeu a tramitação até que o TJ (Tribunal de Justiça) do Paraná conclua o processo administrativo disciplinar, o chamado PAD, do mesmo caso. A investigação começou em março deste ano. Os desembargadores optaram em não afastar a magistrada londrinense do cargo. Ela atua na Vara da Infância e Juventude, mas trabalhou muitos anos na Vara Maria da Penha.

