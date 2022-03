Procon de Cambé alerta sobre golpes em empréstimos consignados

Independente da idade, muita gente já foi vítima de alguma tentativa de golpe. As principais artimanhas dos golpistas são os cartões de crédito, as "saidinhas" de banco ou os empréstimos, que muitas vezes não são solicitados pelos clientes. Em virtude do Dia do Consumidor, comemorado nesta terça-feira (15), o Procon de Cambé (Região Metropolitana de Londrina) alerta a população aposentada ou pensionista para os golpes nos empréstimos consignados.

O coordenador do Procon de Cambé, Willian Train, explica que o alerta é por conta do alto número de reclamações que o órgão vem recebendo. Segundo ele, são registradas de uma a duas reclamações por semana de aposentados e pensionistas que tiveram um empréstimo depositado em sua conta bancária, mas que não foi solicitado por ele, principalmente no caso de bancos virtuais.

“Alguns bancos fazem isso porque sabem que o consumidor tem direito a esse crédito e deposita o valor do empréstimo na conta dele”, explica. Como os empréstimos consignados são fornecidos apenas aos aposentados, pensionistas e funcionários públicos e o valor das parcelas já vem descontado automaticamente na folha de pagamento ou no benefício recebido, ele só percebe quando vai sacar o salário ou auxílio.





