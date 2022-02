Procon divulga pesquisa sobre preços de exames de Covid-19 e Influenza em Londrina

O Procon-LD (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor) informou nesta segunda-feira (31) o resultado da pesquisa de preços de exames laboratoriais de Covid-19 e Influenza em Londrina, feita entre os dias 24 e 28 de janeiro de 2022. O levantamento foi feito junto a oito estabelecimentos diferentes para a apuração dos valores relacionados a 16 tipos de exames, dos quais sete são testes rápidos. Todas as informações estão disponíveis no site do Procon.

Por meio da pesquisa, as farmácias e laboratórios informaram preços e prazos de resultados, conforme o exame solicitado pelo consumidor, englobando coletas de amostras de sangue (sorologia), secreção nasal (nasofaringe) e saliva (secreção de orofaringe). O objetivo é informar os consumidores acerca dos preços ofertados e prazos de resultados, uma vez que a circulação de Covid-19 cresceu novamente e há alta procura por estes serviços.

O exame que apresentou menor variação percentual de preço, entre os estabelecimentos consultados, foi o de “Sorologia IgG para Covid-19-sangue”, apontando diferença de 17%. Já a maior variação indicada foi o de “Anticorpos (IgG/IgM) para Covid-19-sangue-teste rápido”, perfazendo 317% de diferença. Neste último caso, o exame com menor preço ficou em R$ 59,00, enquanto o de valor mais alto estava em R$ 250,00.





O diretor-executivo do Procon-LD, Thiago Mota Romero, informou que duas farmácias que não responderam à pesquisa de preço serão notificadas pelo órgão. Um laboratório que apresentou preços mais altos também receberá notificação. “As notificações serão feitas já nesta semana. As farmácias notificadas agora deverão fornecer, obrigatoriamente, as informações solicitadas, correndo o risco de responderem até mesmo por crime de desobediência no Ministério Público, caso neguem-se a cumprir a notificação”, disse.





No caso do laboratório, Romero apontou que este deverá mostrar notas fiscais e justificativas dos valores mais elevados e, se for constatada prática abusiva, o Procon-LD poderá aplicar multas que ficam na casa dos R$ 700 até R$ 11 milhões. “Fora essas notificações, de maneira geral a pesquisa aponta diferenças pequenas entre os valores dos exames, não configurando um quadro preocupante. Continuaremos fazendo pesquisas de preço mensais e os consumidores podem, a qualquer momento, formalizar suas denúncias junto ao órgão, que está à disposição para receber essas demandas e tomar as providências cabíveis”, acrescentou.

O Procon-LD orienta os consumidores sobre a importância em realizar pesquisas prévias de preço sobre qualquer produto ou serviço, para que possa obter o item e o resultado que atenda, entre outros, aos critérios de preço e de qualidade de interesse de cada pessoa.





Denúncias





Os interessados em registrar uma denúncia junto ao Procon-LD podem encaminhá-la pelo e-mail [email protected] . É preciso relatar a situação e também anexar imagem da nota fiscal da farmácia ou laboratório, além de cópias de documento de identificação (RG, CPF ou CNH) e comprovante de residência do denunciante.





Quem preferir pode comparecer, mediante agendamento, presencialmente à sede do Procon-LD, localizada na rua Piauí, 1.177, região central. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.