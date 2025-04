Procon e OAB orientam consumidores no Calçadão de Londrina

As principais queixas que chegam ao Procon Londrina (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor) em 2025 se referem a empréstimos bancários, acordos fraudulentos e golpes financeiros. A informação é do gerente de Fiscalização do órgão, Bruno Lopes Sebastião, que esteve neste sábado (15) no Calçadão de Londrina, participando de evento em comemoração ao Dia Mundial do Consumidor.





O gerente informou que em caso de golpes financeiros os consumidores são aconselhados a registrar um boletim de ocorrência. “Juntamente com a delegacia, nós auxiliamos para que seja diminuto esse dano. Entramos em contato com as agências bancárias e operadoras de cartões, para que seja cancelado e o consumidor consiga, pelo menos, reaver o que já foi pago”.

A ação no Calçadão, realizada em parceria com a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), teve o objetivo de lembrar os cidadãos de seus direitos enquanto compradores. Um estande foi montado no local, onde uma equipe sanou dúvida dos pedestres e distribuiu materiais educativos, como o Manual do Consumidor e uma cartilha para idosos e crianças.





“Nós estamos distribuindo cartilhas para idosos e crianças, que são os grupos mais vulneráveis que procuram por compras. Falam de direitos básicos, bancários, com relação à troca, que são assuntos importantes que o consumidor tem que ficar ligado para fazer valer o seu direito”, detalhou o gerente de fiscalização.





As principais dicas apresentadas pela equipe foram sobre prevenção contra fraudes, propaganda enganosa e abusos. “Principalmente a questão das fraudes. Hoje em dia estão cada vez mais comuns aqui na cidade, e o Procon tem a preocupação de que os consumidores não sejam lesados. Então a gente faz essa orientação e auxilia na medida do possível, para que seja de forma mais clara e transparente essa relação de consumo”, apontou Sebastião.