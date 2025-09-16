Procon Londrina retoma atendimento ao consumidor por senha

O prédio fica localizado na rua Piauí, 1.117, Centro, e o horário de funcionamento é das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira. No entanto, os atendimentos por senha cumprem alguns critérios, sendo necessário o interessado chegar até as 15h à sede física, ser morador de Londrina, levar comprovante de residência e documentos pessoais, apresentar nota fiscal, comprovantes e outras provas em geral. Se a reclamação for em nome de outra pessoa, são exigidos procuração e termo de consentimento, cujos modelos ficam disponíveis no site do agendamento eletrônico .

O Procon Londrina iniciou nesta segunda-feira (15) o atendimento por senha, possibilitando a formalização de reclamações sem a necessidade de agendar horário. Dessa forma, agora os consumidores podem ir à sede do órgão diretamente com seus documentos, retirar uma senha e aguardar o atendimento no local, caso não queiram marcar dia e horário.





A oferta híbrida de atendimentos é algo inédito implantado pela atual gestão municipal. Até 2019, os atendimentos do Procon-LD eram feitos somente por senha, mas, com o período da pandemia, sofreram alterações e passaram a ser realizados exclusivamente por agendamento. Alguns encaixes ainda eram feitos para grupos prioritários e situações preferenciais, mas agora o atendimento com senha fixo é ofertado para todos e em paralelo com os agendamentos.





O diretor executivo do Procon Londrina, Bruno Lopes, enfatizou que essa readequação no funcionamento ajuda aquelas pessoas que, por alguma condição ou dificuldade, até mesmo física ou de mobilidade, não queiram aguardar o encaixe e precisem ser atendidos no mesmo dia. “Alguns consumidores pediam isso e nós estamos reincorporando a senha na rotina para trazer ainda mais celeridade aos serviços. Alguns servidores agora ficam à disposição para atender também por ordem de chegada. Caso a pessoa não queira permanecer na fila, pode simplesmente remarcar para outro dia mais próximo”, destacou.

