Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Publicidade
Publicidade
Publicidade
QUEM PREFERIR PODE AGENDAR

Procon Londrina retoma atendimento ao consumidor por senha

Redação Bonde com N.Com
16 set 2025 às 10:03

Compartilhar notícia

Foto: Emerson Dias/N.Com
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O  Procon Londrina  iniciou nesta segunda-feira (15) o atendimento por senha, possibilitando a formalização de reclamações sem a necessidade de agendar horário. Dessa forma, agora os consumidores podem ir à sede do órgão diretamente com seus documentos, retirar uma senha e aguardar o atendimento no local, caso não queiram marcar dia e horário.


Cadastre-se em nossa newsletter

Publicidade
Publicidade

O prédio fica localizado na rua Piauí, 1.117, Centro, e o horário de funcionamento é das 9h às 17h, de segunda a sexta-feira. No entanto, os atendimentos por senha cumprem alguns critérios, sendo necessário o interessado chegar até as 15h à sede física, ser morador de Londrina, levar comprovante de residência e documentos pessoais, apresentar nota fiscal, comprovantes e outras provas em geral. Se a reclamação for em nome de outra pessoa, são exigidos procuração e termo de consentimento, cujos modelos ficam disponíveis no site do agendamento eletrônico.

 

Publicidade


Foto: Emerson Dias/N.com


A oferta híbrida de atendimentos é algo inédito implantado pela atual gestão municipal. Até 2019, os atendimentos do Procon-LD eram feitos somente por senha, mas, com o período da pandemia, sofreram alterações e passaram a ser realizados exclusivamente por agendamento. Alguns encaixes ainda eram feitos para grupos prioritários e situações preferenciais, mas agora o atendimento com senha fixo é ofertado para todos e em paralelo com os agendamentos.


O diretor executivo do Procon Londrina, Bruno Lopes, enfatizou que essa readequação no funcionamento ajuda aquelas pessoas que, por alguma condição ou dificuldade, até mesmo física ou de mobilidade, não queiram aguardar o encaixe e precisem ser atendidos no mesmo dia. “Alguns consumidores pediam isso e nós estamos reincorporando a senha na rotina para trazer ainda mais celeridade aos serviços. Alguns servidores agora ficam à disposição para atender também por ordem de chegada. Caso a pessoa não queira permanecer na fila, pode simplesmente remarcar para outro dia mais próximo”, destacou.

Publicidade


BONDE NAS REDES SOCIAIS


Quer ficar por dentro de todas as notícias de Londrina, do Paraná e de todo o Brasil? Siga o nosso canal nas redes sociais e fique informado com as principais notícias do dia! Clique para ter acesso: Bonde no Telegram e Bonde no WhatsApp


Quer mandar sugestões de pauta, dicas ou avisos ao Portal Bonde? Entre em contato pelo WhatsApp (43) 98458-1294.

Procon Londrina Procon-LD senha atendimento Consumidor
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas