Produtor cultural desaparece em Londrina e mobiliza buscas

O produtor cultural Ederson Willian Fukagawa, conhecido como Edy Savage, foi visto pela última vez na quarta-feira (30), no Conjunto Lindoia, na zona leste de Londrina.





Segundo a mãe do produtor, Edy Savage foi coagido por um homem a sair de sua casa pela manhã. O relato foi feito a Nathalia Giovanna Carvalho Vicente, nora da mãe do produtor, e as imagens foram captadas pelas câmeras de vigilância da residência.

Neste domingo (4), familiares e amigos de Edy formaram grupos de buscas no bairro. Uma das ações se iniciou às 9h e o outro grupo irá assumir as buscas a partir das 13h30. Os interessados em participar da busca podem participar do grupo formado no aplicativo WhatsApp.





De acordo com Nathalia, sua sogra testemunhou o momento em que o homem estava na edícula dos fundos da casa onde vivia Ederson. O suspeito teria, então, encurrulado o produtor para fora. A mãe de Edy Savage ela chegou, inclusive, a sofrer ofensas por parte do homem.







