Na Concha Acústica

Produtores culturais de Londrina fazem nova manifestação em defesa do Promic

Walkiria Vieira - Grupo Folha
07 out 2025 às 09:01

Foto: Walkiria Vieira
A cantora e produtora cultural Silvia Borba foi uma das cidadãs presentes à manifestação intitulada "Mobilização mais verba para a cultura", realizada no final da tarde desta segunda-feira (6), na Concha Acústica de Londrina. "A reivindicação do grupo não é só minha, é uma reivindicação de que os recursos destinados ao Promic (Programa de Incentivo à Cultura) pela Secretaria de Cultura não sejam cortados, como foi anunciado na divulgação da nova proposta da LOA (Lei Orçamentária Anual) elaborada pela gestão do prefeito Tiago Amaral (PSD), no início do mês. Que os recursos sejam reajustados, pelo menos pela inflação", expôs.


Presente ao movimento, a produtora cultural Giovana Fernanda relata que integra vários projetos da cidade e observa a possível redução de verba para a Cultura com temor. "Nosso receio é que essa verba diminua e já há alguns anos a gente vem sofrendo com esse desgaste", relata. "Todos os anos, a Câmara de Vereadores tenta diminuir o orçamento que vem para a Cultura e esse ano a notícia veio diretamente da Prefeitura. Então isso é o que precisamos saber, porque já foi prometido no passado que isso não aconteceria", comenta.

Logo do Portal Bonde

Fernanda também não quer que outros incentivos sofram prejuízos. "No caso da lei federal Paulo Gustavo, por exemplo, há algumas regras que devem ser seguidas pelo município e nossa articulação é para que os trabalhadores da cultura de Londrina, que dependem muito dessa verba, assim como o comércio, onde o dinheiro circula, não sejam prejudicados", argumenta.


