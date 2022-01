Profissional de TI é o vencedor do apartamento sorteado por shopping de Londrina

Há quatro anos em Londrina, Bruno Hazan comprou um celular de presente para a esposa. Cupons foram trocados no último dia da promoção

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





Inacreditável! Foi com essa expressão que Bruno Hazan, engenheiro de computação e morador em Londrina há 04 anos, recebeu a notícia de que tinha sido sorteado na campanha de Natal do Boulevard Shopping e ganhado um apartamento. “Comprei um celular de presente de Natal para a minha esposa e recebemos um incrível presente de ano novo”, contou.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Bruno mora em um apartamento alugado na cidade. Carioca, chegou à Londrina contratado por uma empresa de TI. Casado, mora também com o irmão e a mãe, mas ainda não tinha planos para comprar um apartamento. “Chegamos a conversar que precisávamos guardar dinheiro para esse objetivo, mas ainda não tínhamos avançado. Hoje já fomos visitar o decorado do apartamento que ganhamos e começamos a fazer planos sobre como decorá-lo”, afirmou.





Segundo Bruno, o Boulevard Shopping foi a sua primeira referência de lugar em Londrina. “Quando cheguei pela Rodoviária para a minha primeira entrevista de emprego, fui ao Shopping para me situar melhor na cidade. O empreendimento me acolheu duas vezes, primeiro com as boas-vindas e agora com um lugar próprio para morar”, relatou com entusiasmo. O apartamento sorteado é o do Carpe Diem Downtown, da construtora Ytcon, no valor de R$ 205 mil, localizado na zona leste da cidade e com entrega prevista para fevereiro desse ano. A premiação foi inédita na cidade.





Em relação ao ano passado, a campanha natalina de 2021 registrou 31% a mais de cupons trocados entre os dias 06 de novembro e 24 de dezembro, resultando em um aumento de consumo de 45% em comparação a 2020 e em um ticket médio 7% maior para o mesmo período. O número de participantes da promoção durante os meses de novembro e dezembro cresceu mais de 25%. Para cada cupom da promoção, o consumo era de R$ 400,00. “Comprei o celular em meados de dezembro, mas não tinha feito a troca. Foi no último dia da promoção que lembramos de ir ao Shopping com esse objetivo. Ainda está difícil de acreditar”, destacou.