Programa termina 2022 com 58 hortas comunitárias e escolares em Londrina

O AgiUrbana (Programa Municipal de Agricultura Urbana e Periurbana) fechou o ano de 2022 com 58 hortas comunitárias e escolares, em diferentes bairros e distritos de Londrina.





Do total, 26 são mantidas sob a coordenação da secretaria de Agricultura e Abastecimento e outras 32 são de responsabilidade da secretaria de Educação.



Segundo a Agricultura, em 2022, são 11 hortas comunitárias novas aprovadas/implantadas ou que estão em processo de análise e aprovação. Além disso, foram realizados três trabalhos de proteções de minas, sendo, duas na horta localizada no Jardim Ideal, e uma no Cafezal I.





Para a diretora de Abastecimento da Agricultura. Amanda Cristina Andrello Costa, em uma época em que as questões ambientais e relacionadas à segurança alimentar estão em destaque, o programa Agriurbana vem mostrar que está em consonância com essas preocupações.

“Quando estimulamos a população a produzir seu próprio alimento ou adquiri-lo em hortas comunitárias, a agricultura urbana torna-se uma alternativa para reduzir a pobreza e a insegurança alimentar, que se agravaram pela pandemia (de coronavírus), e contribui para melhorar a saúde dos moradores e preservar o ambiente”, disse.







A participação no programa acontece de diferentes formas, seja através da execução de trabalhos nos terrenos; por meio de consultorias dos agrônomos e profissionais especializados ou com a realização de contribuições materiais ou financeiras para a manutenção dos espaços. A manutenção delas é de responsabilidade dos moradores das regiões contempladas.

A secretaria de Agricultura faz a limpeza do lote, a retirada dos entulhos que podem existir e realiza todo o preparo inicial do solo com tombamento, aragem e gradeamento com trator, para posterior demarcação e levantamento dos canteiros, além de fornecer a assistência técnica necessária.





O apoio técnico vem por meio de engenheiro agrônomo que auxilia no plantio e no manejo da horta.





“Entregamos também o adubo orgânico em parceria com a CMTU, e a população pode solicitar gratuitamente aquele material oriundo da poda das árvores, da Copel. A própria empresa de energia realiza a entrega nos pontos de hortas. Sobre a água, o benefício que concedemos aos participantes é o desconto da taxa de esgoto cobrada pela Sanepar, além disso, algumas delas utilizam a água de minas e outras da Sanepar”, explicou Costa.





