Projeto abre inscrições para turmas de voleibol para meninos nascidos de 2010 a 2014 em Londrina

Estão abertas as inscrições para a escolinha de vôlei masculino de Londrina, criada pelo projeto XXI de Outubro, em parceria com a FEL (Fundação de Esportes de Londrina). Os interessados devem ser nascidos entre 2010 e 2014, e estar frequentando a rede pública ou particular, de Londrina e região.





Ao todo são ofertadas 100 vagas, 50 para cada período. As aulas serão às terças e quintas, no período matutino, das 10h30 às 11h45, no Ginásio de Esportes do Jardim Bandeirantes. E no período vespertino, das 17h45 às 19h no CEFE (Centro de Educação Física e Esportes) da UEL (Universidade Estadual de Londrina).

O coordenador técnico da XXI de Outubro, Matheus Elias, explicou que o projeto é de alto rendimento e busca desenvolver os atletas dessa faixa etária através das principais competições do estado.





“A escolinha tem como objetivo trazer novos atletas para categorias menores. Esse ano será a primeira vez que vamos disputar o Campeonato Paranaense na categoria Sub16 e vários atletas dessa equipe participaram da escolinha nos anos anteriores”, afirmou.

Até o momento, a escolinha atendia somente no período vespertino. Mas, para alcançar um público maior, vai iniciar turmas também pela manhã.





“No ano passado, tivemos muita procura por meninos que estudavam à tarde e não conseguiam participar, então estamos abrindo essa oportunidade, inserindo novas turmas”, declarou Elias.

SELETIVA





Além das inscrições para a escolinha, o projeto XXI de Outubro realiza na próxima terça-feira (15) uma seleção de atletas matriculados na UEL, em cursos de graduação ou pós-graduação. A seletiva será realizada às 12h15, na quadra do CEFE, no campus da UEL.





É preciso ter experiência com o esporte e os selecionados poderão representar a XXI de Outubro tanto no time adulto universitário, quanto no adulto paranaense.