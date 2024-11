Projeto Cinema e Psicanálise exibe “Encontros e Desencontros” nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira (25), partir das 18h30, a AML (Associação Médica de Londrina) Cultural exibe o filme, “Encontros e Desencontros” (2003).





O evento marca o último encontro do ano do projeto “Cinema e Psicanálise”. A atividade é gratuita e após a exibição do filme, serão feitos um debate e uma análise fílmica mediados pelo psicanalista Marcelo Castro, coordenador e curador do projeto.





O filme dirigido pela cineasta e roteirista norte-americana Sofia Coppola, aborda temas envolvendo a solidão, conexões humanas e a procura de um significado na existência. O longa-metragem marca o segundo filme da diretora, consagrando-a e obtendo um enorme sucesso de bilheteria no ano de seu lançamento.

“O filme traz um atrativo muito interessante, pois dá voz a temas profundos, como o amor e a existência, enquanto os personagens abrem mão de um envolvimento passional. Ela vive um vazio dentro do casamento, enquanto ele enfrenta outro tipo de vazio após 25 anos de casado. Ambos são como estranhos em uma cidade que, por sua vez, também é estranha para eles. É um filme que é o encontro de cada um com o seu próprio estrangeiro dentro de si”, salientou o psicanalista Marcelo Castro.







Além do sucesso de bilheteria, o longa ainda faturou quase 100 premiações internacionais em 2004. Entre elas, estão o Globo de Ouro de Melhor Filme de Comédia ou Musical, o Oscar de Melhor Roteiro Original para Sofia Coppola, um BAFTA de Melhor Ator para Bill Murray e de Melhor Atriz para Scarlett Johansson, e mais de 130 outras indicações.

Segundo Castro, as sessões têm adquirido um público cada vez maior. “A recepção tem sido positiva, e as pessoas têm comparecido. No entanto, em comparação com o público que tínhamos antes da pandemia, ainda não alcançamos os mesmos números, pois a média de participantes por encontro era maior. Mesmo assim, estamos retomando um público cativo e temos o sonho de conseguir um patrocínio para tornar possível a transmissão ao vivo do evento”, comentou.





O ciclo de novembro marca a última sessão dos nove encontros realizados ao longo de todo o ano. Após cada sessão, o psicanalista grava vídeos sobre as análises fílmicas realizadas, disponibilizando-os em seu canal no YouTube, “Luz… Câmera… Pulsão!”.

CINEMA E PSICANÁLISE

Iniciado há 15 anos, o projeto surgiu a partir do Programa de Residência Médica em Psiquiatria, da UEL (Universidade Estadual de Londrina), conduzido no Hospital Universitário. Coordenada pelo psicanalista Marcelo Castro, a princípio a iniciativa contemplava apenas os residentes do programa.





Posteriormente, foi incorporada às agendas culturais da universidade e passou a ser realizada em conjunto com a AML (Associação Médica de Londrina), para todos os interessados.





Atualmente, a ação integra o programa cultural Sessão na Faixa, da AML Cultural, sendo o Cinema e Psicanálise um dos eixos temáticos da programação. Assim, sob a ótica da psicanálise, a cada mês um filme é escolhido e analisado pelo psicanalista e/ou seus convidados.





O programa “Sessão na Faixa”, da AML Cultural, conta com recursos federais da Lei Paulo Gustavo, viabilizados pela SMC (Secretaria Municipal de Cultura).