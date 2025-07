Projeto da barragem do Igapó 2 em Londrina deve ser entregue em agosto

A empresa responsável pela elaboração do projeto de reforma das comportas do Lago Igapó 2, na transposição da avenida Higienópolis, na região central de Londrina, pediu prorrogação de prazo para concluir os trabalhos, que agora devem ser finalizados em agosto. O estudo, contratado pelo município por cerca de R$ 26 mil, com ordem de serviço assinada em maio, tinha previsão inicial de entrega em julho. O objetivo é a modernização das estruturas, que apresentaram um vazamento em fevereiro deste ano, e a proposta integra a estratégia para combater os alagamentos recorrentes na rua Joaquim de Matos Barreto.





A FOLHA teve acesso a um documento, datado de 7 de julho, em que a empresa solicita ao município a divisão do contrato em duas etapas: uma para o projeto das novas comportas, que deve ser finalizado primeiro; e outra para a mitigação das inundações no sistema, que deve levar mais tempo.

“Além de tratarem de escopos com abordagens diversas, a etapa mais urgente é a do projeto das novas comportas porque depende, de forma mais significativa, das condições do tempo do que a da mitigação das enchentes”, diz a empresa.





Em nota à reportagem, a Secretaria Municipal de Obras afirmou que, após analisar uma primeira versão do projeto, os técnicos solicitaram a revisão de alguns pontos — principalmente para aumentar a segurança da obra durante sua execução e garantir a integridade de duas grandes tubulações de água e esgoto da Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná), que passam sob a avenida Higienópolis e atendem a Gleba Palhano e outros bairros da região.





“Em função disso, como a conclusão do projeto já estava próxima do fim, a empresa pediu uma ampliação do prazo de entrega, que será prorrogado pela SMOP por, no máximo, 30 dias”, diz a secretaria. Ou seja, os projetos devem ser entregues em agosto. “Vale ressaltar que o projeto está sendo executado pelo engenheiro Carlos Costa Branco, projetista da obra original, já com todos os dados levantados pelo estudo de batimetria.”

