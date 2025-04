Projeto da UEL abre novas turmas para curso de manipulação de alimentos em Londrina

O projeto de extensão Hortaliças Seguras do Campo à Mesa, da UEL (Universidade Estadual de Londrina, está com inscrições abertas para turmas dos cursos que vão ser realizados nos meses de maio e junho. As inscrições são gratuitas.





O curso conta com programa de 10 horas, com certificação emitida pela Proex (Pró-reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade) e representa uma exigência da Vigilância Sanitária para trabalhadores do setor alimentício. A cada seis meses esses trabalhadores necessitam realizar o curso, como forma de capacitação. A primeira turma do ano passou pela capacitação na terça-feira (1º) sobre Boas Práticas de Manipulação de Alimentos direcionado a colaboradores de empresas do setor de alimentação – bares, restaurantes, buffets, hospitais, clínicas e artesãos que trabalham no setor alimentício.

Segundo a coordenadora do projeto Hortaliças Seguras, professora Fernanda Pinto Ferreira, as boas práticas precisam ser observadas desde a produção dos alimentos até o preparo, garantindo uma alimentação segura, livre de micro-organismos que podem causar as chamadas zoonoses. O conteúdo do curso inclui conceitos de segurança alimentar e orienta os trabalhadores sobre os riscos das DTHA (Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar).





Entre as orientações estão técnicas de higienização para limpeza de vegetais de consumo cru, para evitar bactérias e parasitas. Outros alimentos que comumente oferecem riscos são o leite não pasteurizado, embutidos e queijo sem selo de inspeção.





Segundo o Ministério da Saúde, a ocorrência de surtos de DTHA está relacionada às condições de saneamento e qualidade da água e práticas inadequadas de higiene pessoal. A OMS (Organização Mundial de Saúde) estima que 600 milhões de pessoas – quase uma em cada dez no mundo – adoecem devido às DTHA, resultando em 420 mil mortes/ano.





Além da professora, o projeto Hortaliças Seguras do Campo à Mesa conta com uma equipe interdisciplinar reunindo estudantes dos cursos Medicina Veterinária, Agronomia, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Física, Zootecnia, Nutrição, Design Gráfico, Comunicação Social, Química, entre outros.