Projeto de corrida transforma quilômetros percorridos em dinheiro para compra de tênis a alunos de escolas públicas

A agrônoma Lilian Padilha mora em Valinhos, em São Paulo, município que fica a 530 quilômetros do interior do Paraná.





Há três anos ela participa do projeto “Running4help - 1 real por km” que nasceu em Londrina e que converte a corrida em tênis para alunos carentes de escolas públicas municipais e estaduais da região.



Publicidade

Publicidade





É a prova de que para a solidariedade não existe distância.





“Fiquei sabendo por um colega que trabalha na Embrapa de Londrina. Somos apaixonados por corrida e ele comentou sobre a iniciativa. Achei o propósito incrível e logo quis participar”, contou.

Publicidade

Publicidade





Os participantes transformam cada quilômetro percorrido em R$ 1. A contagem oficial começou nesta terça-feira (20) e vai até 31 de janeiro. Os integrantes do grupo anual postam diariamente quantos quilômetros fizeram, seja correndo ou caminhando, para que no final seja feita a contagem.





“Não existe uma meta ou uma quantidade mínima de quilômetros a serem percorridos. Cada um corre onde, quanto e quando puder e anota no grupo. Ao final das férias somamos tudo e passamos a arrecadar os valores em reais. Assim que começam as aulas, com a ajuda das escolas, selecionamos os alunos que precisam para fazemos as compras dos tênis. As entregas, normalmente, acontecem no mês de março”, explicou Luciano Pizi, idealizador do projeto.

Publicidade





Publicidade

Professor de educação física na rede pública de ensino, Pizi destacou que a iniciativa nasceu entre 2017 e 2018 e neste ano chega à sexta edição.





“O projeto surgiu da ideia minha e do professor Murilo Silva, quando percebemos que muitos dos nossos alunos das escolas públicas não tinham tênis para as aulas de educação física. Pensamos em ajudar esses que precisavam e ainda manter a prática de atividade física nas férias”, relembrou.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.