Projeto de incentivo ao esporte chega a Londrina e promove atividades gratuitas

Londrina e região já podem se preparar para receber a edição do projeto Circuito Eco 2, que tem como objetivo incentivar cada vez mais a prática de esportes e os cuidados com a saúde.





A edição, que será realizada no dia 19 de março, destaca a importância da qualidade de vida aliada à prática da corrida e da caminhada, alternadas com diferentes atividades de movimento como zumba e ginástica.

A participação é gratuita e as inscrições serão abertas nessa segunda-feira (27) pelo site www.minhasinscrições.com.br.





O projeto, que conta com o patrocínio da empresa Atacadão, tem o apoio da Prefeitura de Londrina por meio da Secretaria Municipal de Esportes.

“A prática do esporte precisa ser incentivada, assim como a de atividades saudáveis que proporcionem a qualidade de vida”, aponta Patrícia Henrique, porta-voz do Instituto Eco Ambiental e Social.





“As pessoas estão cada vez mais estressadas e vivendo em velocidades insanas em seu dia a dia. O evento tem esse objetivo de alertar a população para cuidados com a saúde já que uma vida equilibrada passa pela prática regular de esportes”, acrescenta, destacando que todas as ações programadas para o Circuito Eco 2 visam difundir a importância da atividade física, diretamente relacionada à prevenção de doenças.

ATRAÇÕES PARA TODAS AS IDADES





No dia 19 de março, domingo, o projeto Circuito Eco 2, inicia a programação com corrida e caminhada a partir das 7h. São percursos de 5 e 10 quilômetros para corrida e 5 quilômetros para caminhada, além de atividades físicas realizadas por academias da cidade.

A partir das 6h as tendas para a realização de exames de aferição de pressão, avaliação física, nutricional e sessões de quick massage também farão parte do evento, que terá apoio de duas ambulâncias, sendo uma UTI e uma para remoção, caso haja necessidade de prestar primeiros socorros no local.





Também serão promovidas atividades para as crianças por meio de desenhos e pinturas com lápis coloridos, giz de cera e guache em ambiente monitorado por profissionais.

CORRIDA E CAMINHADA





O evento é gratuito, com limite de inscrições. Os inscritos para caminhada ganham um kit com camiseta, gym bag e barra de cereal, e para a corrida um kit com camiseta, gym bag, barra de cereal, número de peito e chip de cronometragem.

A entrega dos kits será realizada no dia 18 de março das 10 às 18 horas, no Atacadão (Saída para Cambé) Rod. Melo Peixoto, 1314 - Jardim União, Cambé – PR com apresentação do comprovante de inscrição e documento com foto.





Aqueles que não conseguirem se inscrever ainda poderão participar da corrida e caminhada e das atividades de arena, ficando limitados apenas ao não recebimento do kit.

SERVIÇO





Data: 19 de março de 2023

Horário: A partir das 6h

Local: Aterro do Lago Igapó, na rua Professor Joaquim de Matos Barreto - Jardim Maringá, Londrina – PR

E-mail: [email protected]

Informações: www.circuitoeco.com.br

Inscrições: www.minhasinscricoes.com.br