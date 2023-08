Projeto de Londrina cobra manutenção de brinquedos para crianças atípicas no Aterro do Lago Igapó II

Integrantes do Projeto "Brincar é Bom, Vamos?", que nasceu em Londrina com o objetivo de enfatizar a importância das brincadeiras para crianças e pais, cobram da Prefeitura de Londrina a manutenção dos brinquedos adaptados para crianças com necessidades especiais no Aterro do Lago Igapó II. A reivindicação acontece após a Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Tecnologia anunciar a conclusão da revitalização do local.





Os brinquedos adaptados, que são chamados de "exclusivos para pessoas com deficiência", apresentam, atualmente, avarias que, segundo as especialistas do Projeto, apresentam riscos à segurança das crianças durante as brincadeiras.

Publicidade

Publicidade





Uma gangorra adaptada para crianças que precisam de cadeiras de roda para se locomover, por exemplo, não conta com a parte traseira do brinquedo. De acordo com Adriane Ribas de Oliveira, que é pedagoga e integra o Projeto "Brincar é Bom, Vamos?", o equipamento demanda a ação de um adulto, que precisa se posicionar atrás da criança com a cadeira de rodas para poder segurá-la.





"A gangorra está sem essa parte em um dos lados e, do outro, a parte traseira existe, mas é muito pesada e pode machucar alguma criança", aponta.

Publicidade





Além da gangorra adaptada, o parque conta com outros brinquedos, como um carrossel e um balanço adaptados. Estes, por sua vez, também precisam de manutenção, conforme aponta Oliveira. "O carrossel está com a base quebrada em algumas partes e uma criança pode se machucar caso enrosque o pé. Já o balanço está com uma parte da estrutura caída."