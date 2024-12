Projeto ''Sextou na Concha Acústica'' abre inscrições para seleção de bandas em Londrina

A 2ª edição do Projeto ''Sextou na Concha Acústica'' está com edital em aberto para seleção de bandas para a participação da programação cultural de shows em 2025. As bandas interessadas deverão realizar as inscrições para análise através deste formulário a partir desta quarta-feira (11), dás 15h até o dia 23 de dezembro, às 23h59.





Serão selecionadas até 14 bandas, para compor a programação cultural de 38 apresentações que acontecerão nos meses de janeiro de 2025 a setembro de 2025, (datas a confirmar) sendo: 12 bandas de rock com 3 apresentações cada banda; 1 banda para o pré carnaval com 1 apresentação; 1 banda para o Arraiá da Concha com 1 apresentação.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O resultado da seleção será divulgado no dia 28 de dezembro através das redes sociais e também será enviado via e-mail aos inscritos.