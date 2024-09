Projeto social oferece dignidade à população em situação de rua em Londrina

Estudantes de medicina da UEL (Universidade Estadual de Londrina), em parceria com a IFMSA Brazil UEL, promovem mais uma edição do projeto The Street Store. A iniciativa, que ocorre anualmente desde 2019, tem como objetivo oferecer à população em situação de rua muito mais do que roupas: são oferecidos cuidados com saúde, kits de higiene, refeições, além de corte de cabelo, manicure e banho. O evento será no dia 19 de outubro de 2024, no Centro Pop de Londrina, das 8h às 17h.







O The Street Store, que conta com 100 voluntários e espera atender mais de 200 participantes, está em fase de coleta de doações de roupas e também busca apoio de empresas para expandir o impacto da ação. O apoio financeiro ou a doação de produtos é fundamental para garantir a estrutura necessária para atender a todos os participantes de forma digna e acolhedora.

