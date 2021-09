Promic divulga resultado preliminar de seleção do Edital nº 002/2021

A Secretaria Municipal de Cultura publicou a relação preliminar de projetos selecionados pelo Edital nº 002/2021, que concorrem a recursos do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) na categoria Projetos Independentes de Bolsas Saberes, Fazeres e Identidades. A divulgação foi na última sexta-feira (10) e está disponível no Jornal Oficial do Município edição nº 4,437.

Foram inscritos 351 projetos neste edital, com propostas em diversas linguagens culturais, incluindo teatro, artes gráficas, música, literatura, fotografia, circo, literatura, dança, patrimônio cultural e natural, cinema, videografia, mídia e outros.

Todos os projetos inscritos passaram pela Capc (Comissão de Análise de Projetos Culturais). Nesta primeira etapa, foram elencadas as propostas por ordem de pontuação, na condição de classificados e desclassificados.





Por meio do Edital n° 002/2021, serão concedidas 100 bolsas ao todo, no valor de R$ 7 mil cada, totalizando R$ 700 mil em recursos do Promic para essa finalidade. O edital promove a seleção de projetos de estudo, pesquisa e criação voltados ao compartilhamento de fazeres artístico-culturais, no âmbito dos chamados Projetos Culturais Independentes que receberão benefício do Promic em 2021.

De acordo com o Executivo, o incentivo é para o desenvolvimento de produtos digitais, criativos e comunicativos que busquem a difusão de informações, como vídeos, podcasts, e-books, documentários, mostras fotográficas digitais, workshops, exposições on-line, entre outros. A ideia é tratar da diversidade dos saberes, fazeres, identidades culturais e o modo como a arte e a cultura contribuem para o bem-estar social e a qualidade de vida na cidade.





A partir da data de publicação do edital, os proponentes interessados em recorrer da seleção preliminar podem apresentar recurso à mesma comissão no prazo de cinco dias úteis, exclusivamente pela internet. A interposição deve ser feita, exclusivamente on-line, por meio de formulário específico – acessar o Anexo IV – disponível no Portal da Prefeitura. O encaminhamento do documento é feito pela plataforma Londrina Cultura.





A diretora de Incentivo à Cultura, da Secretaria Municipal de Cultura, Sonia Regina Aparecido, enfatizou que, a partir dos editais de 2021 do Promic, os proponentes agora também podem incluir nos recursos o envio dos documentos solicitados no edital preliminar. “Essa é uma novidade no processo de interposição de recursos, que permitem a apresentação de recursos com documentação, ampliando, por exemplo, a possibilidade de reversão da decisão de um projeto definido como desclassificado em um primeiro momento. É importante que os proponentes leiam com atenção o edital para não cometerem erros no envio dos recursos”, frisou.