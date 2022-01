Proprietários de terrenos particulares com mato alto em Londrina são notificados

Os proprietários de terrenos particulares de Londrina foram notificados, na terça-feira (4), para que façam, em até 15 dias, a limpeza dos espaços, com roçagem do mato alto. A notificação da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) foi publicada no Jornal Oficial do Município de Londrina (clique aqui) e em jornal de grande circulação e vale para o ano inteiro de 2022. Aqueles que não seguirem a legislação, prevista no artigo 169 do Código de Posturas do Município, estão sujeito às sanções.

A lei prevê multa de R$ 2,00 por metro quadrado não roçado. Caso a roçagem tenha que ser feita pelo Poder Público, também será cobrado R$ 0,46 pelo trabalho realizado para cada metro quadrado e uma taxa de 10% sobre o valor dos serviços. Londrina tem cerca de 40 mil terrenos particulares. Uma empresa terceirizada contratada pela companhia faz este tipo de atividade.

Além de contrariar as obrigações legais, os proprietários que deixam de efetuar a manutenção de seus terrenos ajudam na proliferação de roedores, de animais peçonhentos e de mosquitos, como o Aedes aegypti, escorpião, cobras, que são vetores de diversas doenças. E muitas pessoas se aproveitam da altura do mato para fazer o descarte irregular de resíduos, favorecendo a perigosa combinação entre o abandono dos terrenos e o acúmulo de lixo. “Para manter nossa cidade limpa e organizada, cabe a cada proprietário de terreno mantê-lo limpo”, ressaltou o presidente da CMTU, Marcelo Cortez.





Depois de passado o prazo concedido na notificação, a CMTU iniciará as atividades de limpeza e os moradores vizinhos das datas com mato alto poderão registrar denúncias de irregularidades na companhia.





Em 2019, 1.898 locais em Lodrina receberam limpeza do Município. Em 2020, em razão das restrições impostas pela pandemia do novo coronavírus, o volume de lotes roçados foi de 1.219. Já em 2021, foram 600 mil m² roçados, totalizando 752 áreas particulares.

O atendimento na CMTU se dá pelo telefone (43) 3379-7900, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.