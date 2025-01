Publicado até por Ana Maria Braga, vídeo com alunos de Londrina ultrapassa 20 milhões de views

Um vídeo com crianças da rede municipal de ensino de Londrina viralizou no último mês nas redes sociais. Publicado até por Ana Maria Braga, o post já ultrapassa 21 milhões de views e mais de 1,3 milhão de curtidas no Instagram.





Na publicação, a professora Vanessa Decioli passa de carteira em carteira e começa a recitar parte ditados popular para cada aluno da turma P5 da Escola Municipal Professora Jovita Kaiser, na zona norte de Londrina, e pede para que completem as frases. Algumas crianças foram bem criativa nas respostas como “Deus escreve certo por linhas retas” e “Pimenta nos olhos dos outros é ardido”.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A gravação foi compartilhada na página oficial da prefeitura de Londrina e fez a alegria das crianças e do publico com comentarios como, "Onde há fumaça há... espetinho kkkk essa foi a melhor adaptação do ditado" feito pela usuaria Lucia Gonçalves no instagram.

Publicidade





VEJA O VÍDEO COMPLETO: