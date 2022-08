Quase nove mil candidatos comparecem na primeira fase do concurso da GM de Londrina

O TAF será aplicado em um único dia, mas período estimado no edital (de 18 a 20 de setembro), considera as condições climáticas. Segundo Bellusci, os testes de aptidão física devem acontecer no campus da UEL.

Para esta segunda etapa, prevista entre os dias 18 e 20 de setembro, somente 7,2% do total de inscritos serão classificados a partir da prova teórica. “Já é praxe que todos os certames de segurança pública façam o TAF com mais candidatos. No caso da GM, fizemos o corte em 650 candidatos. Isso nos dá um aparato que, com o banco de cadastro de reserva, muitas contratações podem ser feitas no decorrer de quatro anos”, afirmou a secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Faggion Bellusci.

Expectativas





Há cerca de um mês, a Prefeitura de Londrina anunciou a ampliação de vagas para a contratação de novos agentes, passando de 35 para 50. Notícia que aumentou as expectativas de Leandro Alcântara, 35. "Sou formado em Logística, mas encaro este concurso como uma oportunidade de buscar estabilidade e um plano de carreira. Venho me preparando para o concurso da Guarda Municipal há dois meses e estou confiante. Acho que o mais desafiador deste trabalho é a parte operacional mesmo, de estar nas ruas atendendo a população", disse Alcântara, morador de Londrina como a maioria dos candidatos.







A Cops registrou que do total de inscritos, 8.665 residem no Paraná, sendo 5.701 em Londrina. Em segundo lugar, são candidatos do estado de São Paulo, com 136 inscrições, seguido de Santa Catarina com 37 e Mato Grosso do Sul com 30. Os homens representam a maioria dos candidatos (73%) e 27% são mulheres.





Uma delas é Maria Eduarda Batista, 19, de Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Ela acaba de ingressar no curso de Ciências Contábeis na UEL e quer garantir um emprego na área de segurança. "Meu namorado quer ser policial e meu pai é policial militar aposentado. Desde os 14 anos venho pensando nessa possibilidade de trabalho e o concurso da Guarda veio a calhar. Estou com uma boa expectativa porque dos conteúdos de português, matemática e conhecimentos gerais eu estudei muito nos últimos anos por conta do Enem e do Vestibular. Acho que a parte da legislação é a mais difícil", comentou ela, minutos antes da abertura dos portões na UEL.





