Quatro praças de Londrina devem receber banheiros e vestiários nos próximos meses

Pelo menos quatro praças de Londrina deverão dispor nos próximos meses de vestiários com banheiros.





A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) está com uma licitação aberta para contratar uma empresa que ofereça a estrutura, que deverá ser produzida por módulos previamente fabricados, com espaço separado para mulheres e homens.

Procurada para comentar sobre o assunto, a companhia informou que não iria se manifestar e que ainda não tem os locais “onde as estruturas podem vir a ser instaladas”.







O prazo máximo para apresentação das propostas é o dia 27 deste mês. O certame é no formato registro de preço, em que o órgão público não é obrigado a efetuar a aquisição ou pode solicitar uma quantidade maior do que a prevista inicialmente em até um ano, período que pode ser prorrogado pelo mesmo tempo. O edital tem valor de até R$ 788 mil, sendo R$ 197 mil cada.

“O espaço modular se mostra como ferramenta inovadora, rápida e eficaz na criação de novos espaços, agilizando o atendimento à população, sendo esta uma alternativa de instalação que conta com uma flexibilidade maior do que as construções convencionais, demandando menos tempo de construção, melhorando a utilização dos espaços existentes e amenizando a demanda de sanitários”, pontuou o município na licitação.





Segundo o vereador Mestre Madureira, que ajudou na articulação da verba para os banheiros, a demanda vem dos locais com campos de futebol, indo dos jogadores aos torcedores.

“Vemos as beiradas dos campos lotadas, com promoção de lazer, qualidade de vida, mas gera frustração. Se a pessoa passa mal e precisa fazer as necessidades, por exemplo, não consegue. Os jogadores precisam trocar de roupa antes e depois do jogo, têm que fazer isso perto das pessoas”, afirmou.





O dinheiro para a aquisição é de emenda parlamentar de dois deputados federais.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: