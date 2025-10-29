Pesquisar

ANUNCIE

Sua marca no Bonde

Canais

Serviços

Eleições Ao Vivo
Publicidade
Publicidade
Publicidade
Ainda sem data definida

Quiosque da Praça Sete de Setembro deve abrigar centro de vacinação

Jéssica Sabbadini - Redação Bonde
29 out 2025 às 15:11

Compartilhar notícia

Foto: Jéssica Sabbadini
siga o Bonde no Google News!
Publicidade
Publicidade

O quiosque da Praça Sete de Setembro, no Centro de Londrina, pode ser ocupado em breve pela Secretaria de Saúde. A expectativa é de que o local receba um centro de vacinação permanente para atender à população que trabalha ou mora na região central sem precisar de agendamento.


A informação foi confirmada pela secretária de Saúde, Vivian Feijó, nesta quarta-feira (29). Ela disse que um dos objetivos da pasta é levar à saúde para mais perto da população. “Eu passava naquela praça e via aquele espaço praticamente abandonado há anos”, relata, detalhando que outros projetos foram pensados para ocupar o espaço, mas que o martelo foi batido para que o quiosque receba um centro de vacinação. 

Receba nossas notícias NO CELULAR

WhatsApp WhatsApp Telegram Telegram
WHATSAPP: As regras de privacidade dos grupos são definidas pelo WhatsApp.
Ao entrar, seu número pode ser visto por outros integrantes do grupo.
Logo do Portal Bonde Clique aqui para enviar sugestões de pautas,
imagens e dicas para o Portal Bonde
Publicidade
Publicidade


“A ideia é que seja sem agendamento, prático e de fácil acesso para a população, indo além das Unidades Básicas de Saúde”, explica. Segundo ela, a pasta ainda está no início da construção do projeto para o espaço, já que ainda é necessário entender o que já existe ali e o que vai precisar ser feito para adequar o espaço para atender as exigências da secretaria e da população. 


O centro deve ser permanente para receber as campanhas de vacinação, mas também para trabalhar outros temas relacionados à saúde. “Será um posto de atendimento à saúde”, afirma, citando que o local deve ser um ponto estratégico para tirar dúvidas das pessoas relacionadas à pasta.

Publicidade


Sem citar prazos, ela afirma que, caso o quiosque precise de uma reforma mais completa, a inauguração deve ficar para o ano que vem. 


Avaliação positiva

Publicidade


Entre os comerciantes da região, a ideia de levar um centro de vacinação para o quiosque é vista como muito positiva. O empresário Marcelo Basques, 45, está há 25 anos na região e reclama da presença das pessoas em situação de rua e dos usuários de drogas que atrapalham os clientes do sebo. "Eles fazem tudo o que está errado lá dentro", explica, afirmando que o quiosque está abandonado há tempos.


Por estar há muito tempo no mesmo ponto, ele relembra de quando funcionava no local uma lanchonete, o que movimentava a praça. Agora, a situação é de caos. 

Publicidade


Ao olhar para dentro do quiosque, é possível ver diversos cobertores e pedaços de papelão espalhados pelo chão. "É um lugar para eles passarem a noite e a população, os lojistas do entorno e os moradores da área central ficam com essa insegurança", relata.


A vendedora Natália Rocha, 40, disse que a região está "uma bagunça" e que muitos clientes da ótica em que trabalha reclamam da sensação de insegurança de passar pela Praça Sete de Setembro por conta dos usuários de drogas. 


Segundo ela, eles ameaçam e xingam que não dá dinheiro. "Eles não respeitam ninguém", afirma. Por isso, a vendedora garante que o centro de vacinação vai ser positivo e que vai ajudar a minimizar o problema que os moradores e os comerciantes da região vem enfrentando.

Cadastre-se em nossa newsletter


Gabriel Valandro, 27, é gerente de um restaurante em frente ao quiosque e também aprova a iniciativa,  ainda mais porque pode ajudar a aumentar o número de clientes no estabelecimento.


Saúde centro de vacinação praça sete de setembro vacinação
Publicidade

Últimas notícias

Publicidade
LONDRINA Previsão do Tempo

Jornais

YOUTUBE

Portais

Anuncie

Outras empresas