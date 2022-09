Quiosques do Terminal Central de Londrina serão reativados por meio de licitação

A CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) pretende reativar o funcionamento de quatro quiosques de alimentação e sorvete no Terminal Central de Londrina, que estão fechados desde o ano passado, e abrir um no terminal do Distrito de Guaravera, na zona sul da cidade.





A companhia espera lucrar até R$ 1,6 milhão com a licitação, em que os interessados deverão apresentar as propostas até 17 de outubro. Vence quem dar o maior lance.

Todos os contratos terão validade de dois anos e meio. O preço inicial para implantar o quiosque em Guaravera é de R$ 11,8 mil pelos 30 meses de vínculo. O espaço terá dez metros quadrados e o comerciante poderá vender salgados, sorvetes, bolos, café e suco, entre outros alimentos e bebidas.





No Terminal Central serão dois quiosques exclusivos para comida – nos pisos inferior e superior, em frente às escadas rolantes – e outros dois apenas para sorvete – em frente ao balcão de informações e próximo da plataforma C, na parte de cima.

Com 20 metros quadrados, o lance mínimo para cada estrutura de alimentos será de R$ 398 mil, o que dá R$ 13,2 mil mensais. Já o espaço para sorvetes terá 17 metros quadrados, porém, com um preço muito maior de outorga, R$ 424 mil.



