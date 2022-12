Reajuste de trabalhadores do transporte coletivo de Londrina é aprovado com 95% dos votos

A votação da proposta de aumento salarial dos trabalhadores, que já foi apresentada às empresas LondriSul e Transportes Coletivos Grande Londrina, foi aprovada em assembleia realizada pelo Sinttrol (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Londrina) com 95% dos votos.





A votação teve início na madrugada de segunda-feira (12), a partir das 4 horas, e a apuração foi realizada às 16 horas. Dos 552 votos, 528 votaram pela aprovação da proposta, 23 votaram pelo não e houve um voto nulo.

O presidente do sindicato, José Aparecido Faleiros, afirmou que a votação representa mais uma conquista da categoria.





"Foi uma ótima negociação e é mais uma página que a gente consegue virar e vencer. A partir de primeiro de janeiro de 2023 o acordo coletivo foi renovado, a convenção coletiva foi renovada e as conquistas históricas da categoria mantidas. A categoria está de parabéns por sabiamente aprovar a proposta."

Com isso, haverá o aumento de 6,5% para eliminar as perdas inflacionárias e a falta de reajustes por dois anos, e a elevação de R$ 450 para R$ 590 o valor pago no tíquete alimentação.





O valor foi baseado no pedido de recuperação das perdas salariais que ocorreram entre os anos de 2020 e 2021 para o trabalhador por conta da pandemia de Covid-19, período em que também não houve reposição salarial.





Da mesma forma, os trabalhadores terão a renovação das condições pré-existentes de acordos trabalhistas por meio de convenção coletiva, além da manutenção da PPR (Programa de Participação nos Resultados). Tudo isso deve entrar em vigor a partir do dia 1º de janeiro.





