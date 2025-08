Receita Federal e PRF apreendem drogas e R$ 200 mil em mercadorias irregulares em Ibiporã

A Receita Federal de Londrina e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreenderam na manhã desta quarta-feira (06) pelo menos 10 quilos de skunk e R$ 200 mil em mercadorias irregulares em Ibiporã. A ação integra uma operação contra o contrabando e o descaminho.





A droga e os produtos estavam sendo transportados em um ônibus que saiu de Maringá e que tinha como destino São Paulo.

O ônibus foi alvo de uma abordagem de rotina das equipes da Receita e da PRF. Ao localizarem a mercadoria irregular e a droga no bagageiro do veículo, os agentes identificaram e prenderam o suspeito, que foi encaminhado para a delegacia da Polícia Civil.





De acordo com a Receita Federal, o skunk é um droga que apresenta efeitos mais potentes e nocivos do que a maconha tradicional.

Além disso, o órgão destaca a importância da cooperação entre as diferentes forças de segurança no combate ao tráfico de drogas, reforçando o compromisso das autoridades em proteger a sociedade e manter a ordem.





