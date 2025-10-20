Receita Federal e UEL destinam mercadorias apreendidas à comunidade Kaingang

A Delegacia da Receita Federal em Londrina, em parceria com o curso de Moda da UEL (Universidade Estadual de Londrina), fez a doação de 150 moletons e 50 bonés à comunidade indígena Kaingang, localizada no município de Londrina. A ação reforça o compromisso com a cidadania e a sustentabilidade na destinação de mercadorias apreendidas.





As peças doadas, de excelente qualidade, foram originalmente apreendidas por apresentarem contrafação de marcas famosas. Por meio de um convênio com a UEL, essas roupas passaram por um processo de descaracterização das marcas, preservando sua utilidade e garantindo que pudessem ser destinadas de forma ética e responsável.

Publicidade





A comunidade Kaingang beneficiada, composta por cerca de 150 pessoas, vive em um espaço urbano na cidade de Londrina e atua na preservação da cultura indígena, ao mesmo tempo em que busca promover a inclusão social e o exercício pleno da cidadania.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





Essa iniciativa reforça a importância da parceria entre a Receita Federal e instituições de ensino como a UEL, demonstrando que é possível transformar mercadorias apreendidas em ações concretas de responsabilidade social, especialmente voltadas aos públicos mais vulneráveis.