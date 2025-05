Reforma elétrica no Museu de Londrina vai reforçar segurança contra incêndios

As obras para reconstrução e modernização do sistema elétrico do Museu Histórico de Londrina seguem em andamento. Os trabalhos, que já atingiram 50% do cronograma, têm previsão de término ainda este ano e buscam aumentar a segurança do local, principalmente considerando a prevenção contra incêndios.





Além disso, as obras no Museu Histórico também buscam a implementação de tomadas trifásicas, necessárias para a utilização de aparelhos de som utilizados em eventos, bem como para a climatização do ambiente, com a adoção de aparelhos de ar-condicionado modernos, explica a diretora, Edméia Ribeiro. Ribeiro explica que nada disso era possível com o sistema elétrico atual, pois este datava da época que a estrutura foi pensada como estação ferroviária.

Atualmente, o prédio está passando por fases de colocação de gesso, iluminação e tubulação de cabos de rede, internet e eletricidade. O local segue fechado para visitação, com previsão de reabertura em novembro deste ano.